Chi è Maninni, cantante in gara al Festival di Sanremo 2024

Chi è Maninni, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2024? Si tratta forse del cantante di questa 74esima edizione meno conosciuto dal grande pubblico. Eppure è un ragazzo molo bravo e promettente. Aveva già partecipato a Sanremo Giovani lo scorso anno, senza vincere. ma Amadeus ha deciso di premiarlo portandolo direttamente in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2024.

Maninni è un nome d’arte: il suo vero nome è Alessio Mininni. “Non ci posso credere, non riesco neanche a scrivere questa descrizione ma una cosa posso dirla: andiamo a Sanremo 2024” ha scritto l’artista sui social, dopo l’annuncio di Amadeus. Classe 1997, nato e cresciuto a Bari, da giovanissimo impara a suonare la chitarra, il piano e la batteria, iniziando così a dare forma al sogno di diventare un vero artista, facendosi influenzare da band internazionali come U2, Pink Floyd e Oasis, ma anche dal cantautorato italiano che porta la firma di Vasco Rossi, Ligabue, Lucio Dalla, Cesare Cremonini e Lucio Battisti.

Nel 2016, Maninni partecipa ai casting per “Amici”, dove si presenta semplicemente come Alessio Mininni e presenta il suo inedito “Quando sorridi e stai con me”. Qui ha modo di esibirsi con nuovi brani, come “Non cambiare mai”, ma anche di interpretare canzoni di grande successo come “Dedicato a te” de Le Vibrazioni, “Insieme a te sto bene” di Battisti o “Mercy” di Shawn Mendes. L’esperienza nella scuola di Maria De Filippi s’interrompe a un passo dal serale, quando non riesce a superare l’esame di sbarramento.

Taciturno di carattere ma determinato, esordisce nel 2017 con “Parlami di te” e nel 2019 pubblica “Peggio di ieri”. Dopo un silenzio di due anni, torna nel 2021 con il primo singolo di un progetto discografico curato da un nuovo team. Il brano Senza entra nelle playlist di Spotify Scuola Indie e New Music Friday.

Anche i seguenti singoli “Vestito rosso” e “Vaniglia” riscuotono un buon successo. Vaniglia resiste nove settimane nella playlist di Spotify Scuola Indie, finendo anche sui network nazionali.

Il 15 dicembre del 2021 esce per Sony Music Italy il nuovo singolo “Bari NY”, seguito a Febbraio da Irene. A Dicembre 2021, Maninni riceve il premio come Miglior Artista Emergente 2021 da Rai Radio Tutta Italiana. A luglio esce il nuovo singolo estivo Caffè, anche questo viene supportato da tutte le piattaforme digitali, ancora oggi da dieci settimane in Playlist Scuola Indie di Spotify. Ad ottobre, sempre con Sony Music Italy, esce il nuovo singolo CLIPPER.

La sua estate 2022 è scandita dal singolo “Caffè”, che trova un ottimo riscontro attraverso le piattaforme digitali, mentre qualche mese più tardi raggiunge la finalissima di Sanremo Giovani, presentata da Amadeus, grazie alla canzone “Mille porte”. Archiviate le emozioni del concorso musicale, la carriera di Maninni passa da “Dicono”, con cui si esibisce al Concerto del Primo Maggio, e successivamente da “Graffi”, canzone che si rifà al rock inglese per parlare di un amore trasversale. Ora la grande opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo 2024 tra i Big con il brano Spettacolare.

Vita privata: fidanzata e Instagram

Alessio Mannini, in arte Maninni, tende a mantenere lontana dai riflettori la sua vita privata, per cui non sappiamo se sia fidanzato o meno. Sicuramente è un bel ragazzo, da qui la curiosità di molti sulla presenza di una fidanzata. Su Instagram è seguito da 75mila persone, un numero destinato a salire grazie alla partecipazione a Sanremo 2024.