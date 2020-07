Manifest 2: il cast completo della serie tv

MANIFEST 2 CAST – Su Canale 5 va in onda la serie tv Manifest 2, prodotta negli Stati Uniti dal canale NBC giunta alla seconda stagione (composta da 13 episodi). Ma qual è il cast completo della serie tv? Partiamo dai protagonisti principali, i fratelli Stone: Michaela è interpretata da Melissa Roxburgh, mentre Ben è interpretato da Josh Dallas (C’era una volta). La dottoressa Saanvi Bahl è interpretata da Parveen Kaur, mentre Drea Mikami è Ellen Tamaki. Tra le novità vediamo anche una vecchia amica di Ben, Suzanne Martin, interpretata da Yasha Jackson e anche Kate Bowers, interpretata da Andrene Ward-Hammond, il capitano della polizia che dovrà investigare sulla carriera di Michaela. Nel cast ovviamente è presente anche Grace Stone, interpretata da Athena Karkanis, alle prese con la sua gravidanza, e anche Olive interpretata da Luna Blaise. Una novità nel cast di Manifest 2 è Garrett Wareing (Pretty Little Liars: The Perfectionists). Rivedremo anche il detective Jared Vasquez interpretato da J.R. Ramirez e Cal Stone interpretato da Jack Messina.

Quante puntate

Abbiamo visto il cast di Manifest 2, ma quante puntate sono previste per la seconda stagione in prima visione su Canale 5 a partire da venerdì 10 luglio 2020? La serie tv è composta da 13 episodi e andranno in onda in prima assoluta e in chiaro sul canale principale di Mediaset. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche) di Manifest 2:

Prima puntata, in onda venerdì 10 luglio

Seconda puntata, in onda venerdì 17 luglio

Terza puntata, in onda venerdì 24 luglio

Quarta puntata, in onda venerdì 31 luglio

Quinta puntata, in onda venerdì 7 agosto

Sesta puntata, in onda venerdì 14 agosto

Potrebbero interessarti Il giovane Montalbano – La stanza numero 2: il cast completo Manifest 2: cosa è successo nell’ultima puntata Il giovane Montalbano – La stanza numero 2: trama, anticipazioni