I Maneskin ospiti a Che tempo che fa: “Quella di “sesso, droga e rock ‘n’ roll” è un’idea molto superata” | VIDEO

Ieri sera, 16 ottobre 2022, i Maneskin sono stati ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Rai 3 (su RaiPlay.it si può rivedere tutto). Dopo essersi esibiti con il nuovo singolo The Loneliest, i quattro giovanissimi ragazzi (età media 21 anni) sono stati intervistati dal conduttore. Victoria ha raccontato come si è formato il gruppo: “Io, Thomas e Damiano eravamo insieme alle medie. Già allora suonavamo insieme ma facevamo schifo. Ethan invece lo abbiamo conosciuto su Facebook”.

Del grande successo ha parlato Damiano: “Le cose vanno a una velocità tale per la quale è difficile rendersi conto, però quando sali su alcuni palchi ti rendi conto… Ce la stiamo godendo? Sì, sì”.

Infine, Fabio Fazio ha mostrato i look estremi di Damiano: “Sul palco fa caldo”, ha scherzato il cantante. “Mica solo io eh…”, ha poi aggiunto. Poi sugli eccessi è stato chiarissimo: “Quella di “sesso, droga e rock ‘n’ roll” è un’idea molto superata. Dobbiamo avere rispetto, sia per noi stessi che per chi ci segue”. I Maneskin hanno poi concluso con un grande annuncio: “Faremo i nostri primi stadi, quello della Roma e quello dell’Inter”. Le due date: il 20 luglio all’Olimpico e il 24 luglio a San Siro.