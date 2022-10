A che ora sono i Maneskin a Che tempo che fa: l’orario dell’ospitata su Rai 3

A che ora sono i Maneskin stasera, 16 ottobre 2022, a Che tempo che fa su Rai 3? Ve lo diciamo subito: l’orario esatto dell’apparizione degli artisti italiani più ascoltati al mondo (oltre sei miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e duecentottantanove certificazioni globali tra cui quindici dischi di diamante, duecentotrenta dischi di platino e qurantaquattro dischi d’oro) non è stato reso noto. Quindi potrebbero apparire sia ad inizio serata (ore 8) sia in chiusura di prima parte. Prima – per intenderci – del Tavolo.

La scaletta della puntata di stasera infatti non è stata ufficializzata né dal programma né dagli artisti. Sappiamo però che la band dei record, ospite di Fabio Fazio a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo The Loneliest, certamente si esibirà davanti al pubblico di Rai 3 con il nuovo singolo e annunceranno “una bella notizia”.

Oltre a Damiano e co. stasera vedremo Carlo Calenda, Paolo Bonolis, Massimo Bottura, Aldo Cazzullo, Roberto Burioni, Antonio Di Bella, Massimo Giannini, Lucia Goracci ed Emma Farnè dall’Ucraina.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.