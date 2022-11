Mancino naturale: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 1 novembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Mancino naturale, film di genere commedia, drammatico del 2022, diretto da Salvatore Allocca, con Claudia Gerini e Francesco Colella. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Isabella, una giovane donna che abita in un quartiere popolare di Latina, in cui trascorre una vita per niente appagante. Isabella ha perso il marito tre anni prima e ora si trova a crescere da sola suo figlio adolescente Paolo, chiamato così dal padre per rendere omaggio al suo idolo calcistico Paolo Rossi. Il ragazzo ha una caratteristica in comune con il grande calciatore: ha un piede sinistro straordinario e dopo la morte di suo marito, Isabella desidera a tutti i costi che suo figlio diventi un calciatore professionista. La notizia di un torneo che rappresenta una grossa opportunità per Paolo, fa cadere Isabella vittima di scelte sbagliate. La donna inoltre dovrà trovare il coraggio per affrontare i fantasmi del suo passato con i quali non ha ancora fatto pace…

Mancino naturale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mancino naturale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudia Gerini: Isabella

Francesco Colella: Fabrizio

Alessio Perinelli: Paolo

Katia Ricciarelli: Maria

Massimo Ranieri: Marcello D’Apporto

Alessandro Bressanello: Gerardo

Siria Simeoni: Valeria

Francesca De Martini: insegnante

Luca Bastianello: direttore banca

Luciano Scarpa: Vittorio

Stefano Scandaletti: Mario

Giandomenico Cupaiuolo: Andrea

Simone La Piana: mister

Streaming e tv

Dove vedere Mancino naturale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 1 novembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.