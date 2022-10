Man on Fire – Il fuoco della vendetta: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 26 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Man on Fire – Il fuoco della vendetta, film del 2004 diretto da Tony Scott, remake di Kidnapping – Pericolo in agguato (1987), entrambi basati su un romanzo di A.J. Quinnell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Città del Messico, i sequestri di persona sono all’ordine del giorno. Le Guardie del corpo sono uno standard per la maggior parte delle famiglie agiate e Samuel Ramos ha bisogno di assumere una guardia del corpo per proteggere la sua, composta dalla moglie Lisa e dalla figlia Lupita. Paul Rayburn apprende che Ramos ha bisogno di una guardia del corpo, così gli raccomanda il suo vecchio amico della CIA, John Creasy. Ramos è impressionato dal curriculum di Creasy, che include anche attività di antiterrorismo. Anche se qualcuno con il curriculum di Creasy sarebbe potuto tranquillamente essere in una posizione di leadership, la vita di Creasy è purtroppo segnata dai fantasmi del passato e dalle morti che ha visto in combattimento, cercando peraltro di soffocare la depressione con l’alcool. Creasy non è interessato a lavorare come guardia del corpo, e ancor meno con una bambina, ma accetta l’incarico su insistenza dell’amico. Giunto poco dopo all’abitazione, Creasy passa i suoi primi giorni a leggere la Bibbia e bere, cercando di trovare la redenzione per quello che ha fatto nei suoi precedenti lavori. Non riuscendo più a sopportare i fantasmi del passato, si punta la pistola alla testa tentando il suicidio, poiché crede che la pallottola sia il giudizio definitivo delle sue azioni. Miracolosamente, il proiettile fa cilecca, nonostante abbia premuto il grilletto. Creasy lo interpreta come un segno che deve proseguire. Creasy era inizialmente infastidito dalle domande di Pita, ma in seguito, grazie all’intelligente curiosità e alla dolcezza della bambina, finisce per affezionarvisi e ritrovare un po’ d’equilibrio. I due diventano grandissimi amici e Creasy sostituisce i suoi genitori in loro assenza, dandole suggerimenti, orientamento, aiutandola per prepararsi a una gara di nuoto e in particolare a migliorare i riflessi e l’ingresso in acqua. Il desiderio più grande di Pita è quello di poter essere una grande nuotatrice e mostra la sua determinazione nell’allenarsi duramente sotto la guida di Creasy. Pita vince la gara, seguita a bordo vasca dalla guardia del corpo come se fosse sua figlia. Dopo tanti anni di dolore, solitudine e violenza, Creasy trova quella felicità che da sempre cercava e un nuovo senso nella sua vita.

Man on Fire – Il fuoco della vendetta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Man on Fire – Il fuoco della vendetta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Denzel Washington: John W. Creasy

Dakota Fanning: Lupita “Pita” Martín Ramos

Radha Mitchell: Lisa Martín Ramos

Marc Anthony: Samuel Ramos

Christopher Walken: Paul Rayburn

Giancarlo Giannini: Miguel Manzano

Rachel Ticotin: Mariana García Guerrero

Jesús Ochoa: Victor Fuentes

Mickey Rourke: Jordan Kalfus

Gustavo Sánchez Parra: Daniel Sánchez

Streaming e tv

Dove vedere Man on Fire – Il fuoco della vendetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 26 ottobre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.