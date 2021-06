Man on Fire – Il fuoco della vendetta: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Man on Fire – Il fuoco della vendetta è il film in onda questa sera, mercoledì 30 giugno 2021, alle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di una pellicola del 2004 diretta da Tony Scott e tratta dal romanzo di A.J. Quinnell. Il film è inoltre un remake di Kidnapping – Pericolo in agguato del 1987 tratto dal romanzo di Quinnell. Nel cast troviamo attori come Denzel Washington, Dakota Fanning e Giancarlo Giannini. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Man on Fire – Il fuoco della vendetta? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

L’ex agente della CIA John Creasy è un uomo grosso, burbero e alcolizzato, tormentato dal suo passato e dai sensi di colpa. Dopo aver viaggiato senza meta in giro per il mondo, ritorna in Messico a trovare un suo vecchio amico ed ex collega, Paul Rayburn. Quest’ultimo gestisce un’agenzia di guardie del corpo e gli affari vanno molto bene, dato l’alto tasso di rapimenti di persone che appartengono a famiglie facoltose. Paul apprende in quei giorni che i coniugi Ramos hanno bisogno di una guardia del corpo per la figlia e propone loro proprio l’amico Creasy. Dopo qualche titubanza iniziale, l’uomo accetta l’incarico. Giunto all’abitazione, l’agente conosce Lisa Ramos e la piccola Pita. Nei giorni che seguono, portando la bambina a scuola, Creasy dimostra di essere infastidito da tutte le domande che gli pone. Ma Pita è una bambina dolce e molto sveglia, l’agente finisce quindi per affezionarsi e i due diventano grandissimi amici.

Ma l’idillio sta per finire. In attesa sul marciapiede di fronte al palazzo dove Pita sta per terminare una lezione di piano, Creasy avverte un pericolo imminente. Quando la bambina esce dal cancello, una macchina le si avvicina e ne scaturisce una sparatoria dove lui rimane a terra colpito e un criminale riesce a strappargli Pita.

Man on Fire – Il fuoco della vendetta: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Man on Fire – Il fuoco della vendetta? Il film di Tony Scott è interpretato, oltre che dal premio Oscar Denzel Washington, anche da Dakota Fanning e Giancarlo Giannini. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Denzel Washington: John W. Creasy

Dakota Fanning: Lupita “Pita” Martín Ramos

Radha Mitchell: Lisa Martín Ramos

Marc Anthony: Samuel Ramos

Christopher Walken: Paul Rayburn

Giancarlo Giannini: Miguel Manzano

Rachel Ticotin: Mariana García Guerrero

Jesús Ochoa: Victor Fuentes

Mickey Rourke: Jordan Kalfus

Gustavo Sánchez Parra: Daniel Sánchez

Trailer

Streaming e tv

