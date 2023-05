Mamma o papà?: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Stasera, sabato 13 maggio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Mamma o papà?, film del 2017 diretto da Riccardo Milani. È il remake del film francese Papa ou Maman (2015). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nicola e Valeria sono una coppia e vivono a Treviso; hanno una bella casa, ottimi lavori e tre figli, ma dopo quindici anni di matrimonio scoprono di non essere più innamorati l’uno dell’altra e decidono di divorziare pacificamente. Raggiunto un accordo sulla separazione, entrambi ricevono un’allettante proposta di lavoro all’estero, ma non sanno come regolarsi con i figli. Valeria accetta inizialmente di restare a casa; quando scopre che il marito ha una relazione con una giovane infermiera, tuttavia, non è più disposta a sacrificarsi: inizia così una dura battaglia tra i due per non ottenere l’affidamento esclusivo dei figli.

Ciascuno dei due mette in campo una serie di strategie per rendersi insopportabile ai tre figli, spingendoli a chiedere di essere affidati all’altro genitore. I dispetti che l’una gioca all’altro si fanno via via più violenti, e porteranno Nicola a rompere con la sua amante e Valeria a rifiutare la corte del suo capo. La battaglia culminerà durante la festa di compleanno del figlio minore, durante la quale i due genitori spingeranno dapprima tutti gli invitati a scappare, e infine a darsele di santa ragione l’un l’altra in una rissa, al termine della quale si scopriranno ancora innamorati e avranno un rapporto sessuale. Nel frattempo i figli, stanchi di dispetti e litigi, tentano di scappare: mentre Nicola e Valeria vanno a riprenderseli, la loro abitazione si incendierà a causa dei pasticci che hanno combinato, inducendo i bambini a dire che il divorzio è la cosa migliore da fare. I due quindi firmeranno per l’affidamento congiunto.

Mamma o papà?: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mamma o papà?, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Antonio Albanese: Nicola Vignali

Paola Cortellesi: Valeria Mozzati

Carlo Buccirosso: ingegner Gianrico Bertelli

Matilde Gioli: Melania

Luca Angeletti: Giorgio

Roberto De Francesco: Federico

Stefania Rocca: Sonia

Claudio Gioè: Furio

Anna Bonaiuto: giudice Annamaria Pirillo

Sonia Davanzo: zia Armida

Niccolò Senni: agente immobiliare

Marianna Cogo: Viola

Luca Marino: Matteo

Alvise Marascalchi: Giulietto

Andrea Pennacchi: poliziotto

Roberta Da Soller: poliziotta

Denis Fasolo: carabiniere

Luigi Filardi: istruttore paintball

Lorenzo Greggio: Simone

Streaming e tv

Dove vedere Mamma o papà? in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 13 maggio 2023 – alle ore 21,45 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.