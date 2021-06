Mamma Mia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 26 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Mamma Mia, film del 2008 diretto da Phyllida Lloyd. Adattamento cinematografico dell’omonimo musical, basato sulle musiche del gruppo svedese ABBA, su soggetto e sceneggiatura da Catherine Johnson. Come il musical, il film prende il titolo dal brano Mamma Mia degli ABBA. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La ventenne Sophie, in procinto di sposarsi con il suo fidanzato Sky, vive sulla piccola isola di Kalokairi in Grecia, dove, assieme alla madre Donna, gestisce un hotel chiamato Villa Donna. Sophie sente che nella vita le è sempre mancato qualcosa, dato che non ha mai conosciuto suo padre. Un giorno trova un vecchio diario della madre, in cui lei racconta la sua gioventù e i suoi tre grandi amori giovanili, tutti e tre risalenti al periodo del concepimento della ragazza. Credendo che uno di questi possa essere suo padre, decide di invitarli tutti e tre, all’insaputa della madre, al matrimonio…

Mamma mia: il cast

Abbiamo visto la trama di Mamma Mia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Meryl Streep: Donna Sheridan

Amanda Seyfried: Sophie Sheridan

Pierce Brosnan: Sam Carmichael

Colin Firth: Harry Bright

Stellan Skarsgård: Bill Anderson

Julie Walters: Rosie

Christine Baranski: Tanya

Dominic Cooper: Sky

Philip Michael: Pepper

Rachel McDowall: Lisa

Ashley Lilley: Ali

Niall Buggy: padre Alex

Streaming e tv

Dove vedere Mamma Mia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 26 giugno – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.