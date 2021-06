Mamma Mia! Ci risiamo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 18 giugno 2021, alle ore 21,15 su Canale 5 va in onda Mamma mia! Ci risiamo, film del 2018 scritto e diretto da Ol Parker. La pellicola è il prequel-sequel del film Mamma Mia! del 2008 e ripropone le musiche del gruppo svedese ABBA, sulle quali si basa parte della trama. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Kalokairi, Grecia. Sono passati alcuni anni dagli ultimi avvenimenti e Sophie è agitata per l’inaugurazione del Bella Donna, l’hotel che prenderà il posto del vecchio bed & breakfast materno, e vuole che l’evento sia memorabile. Purtroppo una serie di circostanze sembrano non andare nel verso giusto. Sam è l’unico dei tre padri di Sophie che riuscirà a partecipare, essendo Harry e Bill impegnati rispettivamente in una fusione societaria e nel ritiro di un premio. Sky, andato negli Stati Uniti per un apprendistato di sei settimane nel management alberghiero, ha ricevuto una proposta di assunzione e vorrebbe che Sophie si trasferisse assieme a lui. La ragazza però non intende abbandonare l’isola per non infrangere la memoria di sua madre Donna, morta da un anno. A Kalokairi arrivano invece le immancabili Rosie e Tanya, sofferenti per la perdita di Donna, ma vogliose di aiutare Sophie in un momento per lei così importante. Alla vigilia dell’inaugurazione sull’isola si abbatte un violento uragano che distrugge l’allestimento. Sophie è pronta ad annullare l’evento, ma Sam la sprona a non darsi per vinta e ricostruire tutto.

Mamma Mia! Ci risiamo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mamma mia! Ci risiamo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Amanda Seyfried: Sophie Sheridan

Lily James: Donna Sheridan da giovane

Christine Baranski: Tanya Chesham-Leigh

Jessica Keenan Wynn: Tanya Chesham-Leigh da giovane

Julie Walters: Rosie Mulligan

Alexa Davies: Rosie Mulligan da giovane

Pierce Brosnan: Sam Carmichael

Jeremy Irvine: Sam Carmichael da giovane

Colin Firth: Harry Bright

Hugh Skinner: Harry Bright da giovane

Stellan Skarsgård: Bill Anderson

Josh Dylan: Bill Anderson da giovane

Dominic Cooper: Sky

Andy García: Fernando Cienfuegos

Cher: Ruby Sheridan

Meryl Streep: Donna Sheridan

Streaming e tv

Dove vedere Mamma Mia! Ci risiamo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 18 giugno 2021 – alle ore 21,15 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.