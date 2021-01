Mamma ho perso l’aereo: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Mamma ho perso l’aereo è sicuramente un film cult degli anni Novanta, in onda questa sera, giovedì 14 gennaio 2021, in prima serata su Italia 1 dalle 21.20, per festeggiare i 30 anni dal suo arrivo nei cinema italiani. Per l’occasione il film verrà trasmesso in contemporanea streaming su Mediaset Play. Mamma ho perso l’aereo, nelle sale americane il 16 novembre 1990, arrivò in Italia nel gennaio 1991, classificandosi al quarto posto del box-office. Dal suo lancio, il film è diventato un vero cult venendo spesso riproposto durante il periodo natalizio. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e lo streaming.

Trama

A Chicago una numerosa famiglia americana, i McCallister, decide di trascorrere le festività natalizie a Parigi. Il più piccolo dei loro figli, Kevin (Macaulay Culkin), viene continuamente deriso e rimproverato dai familiari. Anche la sera prima della partenza, dopo un litigio con il fratello maggiore, viene mandato a dormire in soffitta per punizione. Il mattino seguente nella casa affollata regna il caos più totale e, nella fretta di prendere l’aereo, i genitori non si rendono conto fino al momento del decollo di essersi dimenticati qualcosa, o meglio, qualcuno: Kevin.

Ma il bambino, svegliandosi e trovando la casa vuota, fa i salti di gioia perché tutti i suoi sogni sembrano essersi avverati. Approfittando della situazione, Kevin fa tutto ciò che desidera senza che nessuno lo rimproveri. Tutto scorre tranquillo fino a quando il bambino scopre le intenzioni di due ladri alquanto maldestri e malvagi, Harry Lime e Marv Merchants, che, convinti che l’intera famiglia McCallister si trovi in Francia, sono decisi a svaligiare la loro casa. Kevin riesce inizialmente a tenerli lontani con qualche stratagemma da lui ideato, facendo credere loro che in casa ci siano anche i suoi familiari.

Ma successivamente Harry e Marv capiscono che il bambino è solo e decidono ugualmente di introdursi nella casa la sera della vigilia di Natale. Kevin, secondo la trama di Mamma ho perso l’aereo, entra in una chiesa per rilassarsi e, dopo una conversazione rincuorante con un suo vicino di casa sul quale giravano strane storie spaventose, si prepara ad accogliere i due ladri, disseminando la casa di trappole e ostacoli. I malfattori non sanno che li attenderà una serata a dir poco dolorosa.

Mamma ho perso l’aereo: il cast del film

Impossibile dimenticare un giovanissimo Macaulay Culkin nei panni del piccolo Kevin McCallister. Grazie a un’interpretazione divina, riconosciuta con diversi premi e confermata nel sequel Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, Macaulay diventò così l’attore bambino più ricco e famoso di Hollywood. Tra gli altri attori protagonisti del cast anche Joe Pesci. Ecco tutti gli interpreti e i relativi personaggi:



Macaulay Culkin: Kevin McCallister

Joe Pesci: Harry Lime

Daniel Stern: Marv Merchants

Roberts Blossom: vecchio Marley

Catherine O’Hara: Kate McCallister

John Heard: Peter McCallister

Devin Ratray: Buzz McCallister

John Candy: Gus Polinski

Angela Goethals: Linnie McCallister

Gerry Bamman: Frank McCallister

Terrie Snell: Leslie McCallister

Kristin Minter: Heather McCallister

Larry Hankin: ag. Larry Balzak

Jeffrey Wiseman: Mitch Murphy

Bill Erwin: Ed

Ken Hudson Campbell: Babbo Natale

Ralph Foody: Gangster Johnny

Trailer

Ecco il trailer ufficiale di questo film cult, Mamma ho perso l’aereo, che Italia 1 ripropone stasera per festeggiare i 30 anni dal suo arrivo nei cinema italiani.

Streaming e diretta tv

Come fare per vedere Mamma ho perso l’aereo in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 14 gennaio 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, in contemporanea streaming con Italia 1, per festeggiare i 30 anni dal suo arrivo nei cinema italiani. Mediaset Play è la piattaforma che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

