Mamma, ho perso l’aereo: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, mercoledì 10 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mamma, ho perso l’aereo, film del 1990 scritto e prodotto da John Hughes e diretto da Chris Columbus. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La famiglia McCallister (il nucleo familiare principale è composto dai coniugi Peter e Kate e dai loro figli Buzz, Jeff, Megan, Linnie e Kevin, mentre un secondo nucleo familiare è formato da Frank, fratello di Peter, da sua moglie Leslie e dai loro figli Tracy, Rod, Sondra, Brooke e Fuller) è pronta per andare a Parigi per trascorrere le vacanze di Natale assieme a Rob, il fratello di Peter e Frank, e alla sua famiglia. Ma la sera prima della partenza, Kevin, il figlio più piccolo di Peter e Kate, mal sopportato deriso e maltrattato da tutti, viene messo in punizione dai genitori venendo rinchiuso in soffitta per aver rovinato la cena di famiglia a causa di un litigio con il fratello maggiore Buzz, colpevole di avergli mangiato tutta la sua pizza che aveva ordinato. Quella stessa notte, una potente folata di vento provoca la rottura del ramo di un albero che cade sui fili della corrente elettrica, mandando in corto circuito la centralina e provocando un blackout.

La mattina dopo, a causa del mancato suono della sveglia, i McCallister vengono svegliati dagli autisti dei pulmini, che sono venuti per accompagnarli all’aeroporto, a soli 45 minuti dalla partenza del volo. Però nella confusione creata per arrivare in tempo all’aeroporto, nessuno si accorge dell’assenza di Kevin, ancora rimasto addormentato in soffitta, il quale viene scambiato in un secondo momento dalla cugina Heather per un bambino vicino di casa venuto a salutare la famiglia. Mentre la sua famiglia riesce a prendere l’aereo appena in tempo, Kevin si sveglia e trova la casa vuota ed è convinto di “aver fatto sparire la sua famiglia”, cosa che aveva detto di desiderare, in un impeto di rabbia, dopo il litigio della sera precedente. Approfittando dell’assenza dei familiari, il bambino decide di sfogarsi, facendo tutto ciò che gli era sempre stato proibito: saltare sul letto dei genitori, mangiare cibo spazzatura e guardare film di gangster.

Mamma, ho perso l’aereo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mamma, ho perso l’aereo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Macaulay Culkin: Kevin McCallister

Joe Pesci: Harry Lime

Daniel Stern: Marv Merchants

Roberts Blossom: vecchio Marley

Catherine O’Hara: Kate McCallister

John Heard: Peter McCallister

Devin Ratray: Buzz McCallister

John Candy: Gus Polinski

Angela Goethals: Linnie McCallister

Gerry Bamman: Frank McCallister

Terrie Snell: Leslie McCallister

Kristin Minter: Heather McCallister

Larry Hankin: Sergente Larry Balzak

Jeffrey Wiseman: Mitch Murphy

Bill Erwin: Ed

Ken Hudson Campbell: Babbo Natale

Ralph Foody: Gangster Johnny

Streaming e tv

Dove vedere Mamma, ho perso l’aereo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 10 gennaio 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.