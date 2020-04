Maltese – Il romanzo del commissario: trama, anticipazioni quarta puntata

Questa sera, mercoledì 15 aprile 2020, in prima serata su Rai 2 torna Maltese – Il romanzo del Commissario, serie tv diretta da Gianluca Maria Tavarelli con protagonista Kim Rossi Stuart. La fiction, composta di quattro puntate, è andata in onda per la prima volta su Rai 1 nel maggio del 2017 e ora l’emittente di Viale Mazzini ha deciso di ritrasmetterla, visti anche i buoni ascolti che registrò quasi tre anni fa.

Nella miniserie viene raccontata la storia di Dario Maltese, un commissario di polizia della narcotici di Roma che durante la fine degli anni 70 decide di tornare nella sua città natale, Trapani, per il matrimonio di un amico e collega che però viene ucciso davanti a lui. Una volta sull’isola indagherà sui legami tra mafia, politica e finanza e scoprirà la verità sull’assassinio del suo amico. Ma cosa succede nella quarta e ultima puntata in onda stasera, 14 aprile? Vediamolo qui di seguito.

La trama della quarta puntata

Nella quarta e ultima puntata di Maltese, vediamo il protagonista raggirare la decisione della Procura di Marsala e, con il supporto della squadra, recupera nella notte gli atti del notaio Colaianni. Purtroppo, il recupero è messo alla prova dagli uomini di Leone, con i quali parte una sparatoria. Dario a quel punto è convinto che tra i suoi uomini ci sia una talpa. Licata viene poi ucciso da Leone e Musumeci, a causa di una registrazione ottenuta dal medico legale Cavasino riguardo l’autopsia del padre di Maltese.

Per convincere Dario ad andar via, i piani alti gli danno persino una promozione, ma il Commissario rifiuta, non vuole scappare, e a quel punto scopre che Saura ha una relazione con Angelica (minorenne), quando invece aveva accusato suo padre, organizzando persino il suo finto suicidio.

Il cast della quarta puntata di Maltese – Il romanzo del Commissario

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni sulla quarta puntata di Maltese – Il romanzo del commissario, ma qual è il cast della serie tv? Ad affiancare Kim Rossi Stuart tanti grandi attori come Rike Schmid, Francesco Scianna, Antonio Milo, Enrico Lo Verso, Paolo Ricca, Marco Leonardi, Roberto Nobile, Rosario Terranova, Claudio Castrogiovanni, Francesco Colella, Pippo Pattavina, Filippo Luna, Alessandro Schiavo, Clòe Romagnoli, con la partecipazione di Michela Cescon, di Eros Pagni e Valeria Solarino.

Appuntamento dunque a stasera, 15 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 o RaiPlay.it.

