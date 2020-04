Maltese – Il romanzo del commissario: cosa è successo nell’ultima puntata, riassunto

Questa sera, mercoledì 8 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Maltese – Il romanzo del commissario, ma cosa è successo nell’ultima puntata? Dove siamo rimasti? Di seguito tutte le informazioni con la trama della scorsa puntata della serie tv con Kim Rossi Stuart.

Cosa è successo nella seconda puntata di Maltese? Lo scorso 1 aprile 2020 abbiamo visto il commissario concentrare le sue indagini su Gaspare Renda e su due suoi amici spariti tempo prima, Natalina Retondo e il fidanzato Carmine Crociata. Ed è stato proprio Renda a ucciderli: lo ha confessato lui stesso e spiegato di averlo fatto su ordine del mafioso Alessio Leone. I cadaveri della coppia sono stati ritrovati in una cava e il procuratore Leonci ha deciso di trasferire Renda in un ospedale psichiatrico dove gli è stato fatto l’elettroshock.

E’ qui che Maltese e il PM Montano lo hanno interrogato e scoperto che Crociata era un informatore di Peralta e che a fare da tramite tra lui e tale Wanda era la Spatuzza, rapita dal clan. Maltese ha quindi provato a convincere Miceli a collaborare, ma questo è stato assassinato nella sua cella prima di poterlo fare. Così il commissario ha chiesto all’amico Licata di scrivere un articolo su tutta la vicenda e, quando anche Renda è stato ritrovato morto nella sua cella, il commissario ha pensato che la sua indagine è finita su un binario morto. A consolarlo, per fortuna, Elisa che si è lasciata con Licata e ha scoperto che Wanda non è un nome di donna ma una rara orchidea allevata da Giulia Melendez.

Maltese – Il romanzo del commissario: quante puntate e quando finisce

Abbiamo visto cosa è successo nella seconda (ultima) puntata di Maltese – Il romanzo del commissario, ma quando finisce la serie tv? Quando andrà in onda l’ultima puntata? La prima stagione della fiction è composta da quattro puntate. Ad oggi ne sono state trasmesse tre. L’ultima andrà in onda, salvo cambi di programma, mercoledì prossimo (15 aprile) sempre alle 21,20 su Rai 2. E’ possibile vedere la serie anche in streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

