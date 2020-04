Maltese – Il diario del commissario 2, si farà la seconda stagione?

Questa sera, mercoledì 15 aprile 2020, va in onda la quarta e ultima puntata di Maltese – Il diario del commissario. Quelle andate in onda finora su Rai 2 in realtà sono repliche, ma chi ha avuto modo di guardare per la prima volta questa serie televisiva si chiederà: e adesso che succede? Ci sarà una seconda stagione o ci lasceranno con l’amaro in bocca? Maltese è nata come una miniserie, ciò significa che gli autori avevano pensato di realizzare una storia che si concludesse in pochi episodi. Ciò nonostante, dopo il successo della prima stagione, i produttori e lo stesso attore Kim Rossi Stuart avrebbero valutato di realizzare una seconda stagione.

Maltese – Il diario del commissario avrà una seconda stagione?

In principio, Maltese – Il diario del commissario è andata in onda su Rai 1 riscuotendo un grandissimo successo. Le repliche, andate poi in onda nel 2020 su Rai 2, non hanno ovviamente restituito gli stessi numeri in termini d’ascolti, ma ha certamente destato l’interesse degli italiani, in questo periodo d’emergenza sanitaria. La trama, come ben sappiamo, si conclude nell’arco di quattro episodi eppure, trattando un tema molto vasto, potrebbe essere facile allargare gli orizzonti e realizzare un secondo capitolo.

Il regista Gianluca Maria Tavarelli aveva risposto ai tempi: “C’è la volontà di tutti di fare una seconda stagione […] L’intenzione però del gruppo, da me a Kim Rossi Stuart, è di andare avanti solo se il senso sarà quello giusto. Non vogliamo rovinare una cosa bella tanto per dire che andremo a fare Maltese 2.” Il protagonista, Kim Rossi Stuart, ha poi aggiunto: “Direi che non mi sono posto per adesso la questione. L’unica cosa che mi sentirei di dire è che in questi casi, a mio modo di vedere, bisognerà farsi una domanda con coscienza, chiedersi perché [sia necessaria]. I sequel a volte si riducono ad un meccanismo commerciale, non sono abituato a procedere così”.

A conti fatti, Maltese – Il diario del commissario avrà una seconda stagione? Nessuno si è espresso a riguardo, quindi per il momento è un no.

