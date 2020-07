Maleficent: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 17 luglio 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Maleficent, conosciuto in Italia anche col titolo Maleficent – Il segreto della bella addormentata, film del 2014 diretto da Robert Stromberg, al debutto da regista, con protagonista Angelina Jolie, qui anche produttrice esecutiva della pellicola, che veste i panni della celebre Malefica. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel XIV secolo, Malefica (la protagonista di Maleficent) è una bellissima, giovane e buona creatura fatata dalle grandi e possenti ali, che vive in un regno pacifico costituito da una rigogliosa brughiera, in compagnia di creature fantastiche che vivono in simbiosi e in armonia con la natura. Il regno è da anni in conflitto con quello degli umani distante poche miglia. Un giorno giunge un giovane contadino di nome Stefano. I due prima sono diffidenti l’uno con l’altra, perché Stefano si spinge nella brughiera per cercare di rubare una gemma, ma poi nasce una tenera amicizia che, col passare degli anni, si trasforma in un grande amore, suggellato al sedicesimo compleanno di Malefica con il bacio del vero amore. Tuttavia Stefano sparisce per diversi anni, fa carriera nel regno umano, nel vicino castello di Re Enrico, come dignitario del re. Nel frattempo, la vita idilliaca di Malefica, divenuta la più potente delle fate ma addolorata per la perdita del suo amato, viene interrotta dall’attacco di un esercito guidato proprio da re Enrico, il quale si rivela essere un sovrano avido e spietato che vuole conquistare la magia e i territori della Brughiera…

Maleficent: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Maleficent, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Angelina Jolie: Malefica

Elle Fanning: Aurora

Sharlto Copley: re Stefano

Sam Riley: Fosco

Brenton Thwaites: principe Filippo

Lesley Manville: Fiorina

Imelda Staunton: Giuggiola

Juno Temple: Verdelia

Kenneth Cranham: re Enrico

Hannah New: regina Leila

Ella Purnell: Malefica adolescente

Michael Higgins: Stefano giovane

Isobelle Molloy: Malefica bambina

Vivienne Jolie-Pitt: Aurora a 5 anni

Eleanor Worthington Cox: Aurora a 8 anni

Michael Higgins: Stefano bambino

Jackson Bews: Stefano adolescente

Streaming e tv

Dove vedere Maleficent in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Ascolti tv giovedì 16 luglio: Che Dio ci aiuti 5, Temptation Island 2020 Temptation Island, l’ex tentatore rivela cosa accade davvero a telecamere spente Che Dio ci aiuti 5: cosa è successo nell’ultima puntata