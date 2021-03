Sanremo 2021, la malattia che ha colpito Lele Spedicato dei Negramaro

Al Festival di Sanremo 2021 saranno ospiti i Negramaro, la famosa band salentina capitanata da Giuliano Sangiorgi e che vede nella formazione Lele Spedicato, colpito nel settembre 2018 da una malattia. Quale?Lunedì 17 settembre 2018 la moglie del musicista, Clio Evans (in attesa del loro primo figlio), lo ha trovato privo di sensi a bordo piscina. Il chitarrista dei Negramaro è stato colpito da un’emorragia cerebrale e trasportato di urgenza presso l’Ospedale Vito Fazzi, a Lecce.

Al suo arrivo in ospedale il chitarrista era in coma e, a seguito di una Tac, gli è stata diagnosticata una emorragia cerebrale profonda. I medici hanno deciso di intervenire chirurgicamente per eseguire un drenaggio. Dopo mesi di preoccupazioni Lele è finalmente uscito di pericolo ed è tornato alla sua amata musica e dagli amici Negramaro.

Ma chi è Lele Spedicato dei Negramaro che ha sconfitto la malattia? Il chitarrista è nato a Vigli, un paese in provincia di Lecce, nel 1980. Insieme a Giuliano Sangiorgi ed Ermanno Carlà ha fondato i Negramaro, una delle band più amate del panorama musicale. Ai tre nel 1999 si è unito Pupillo, Andrea De Rocco. Nel mondo della musica è riconosciuto per la sua raffinata tecnica ed’è la vera anima rock dei Negramaro. A prendere il suo posto con il gruppo durante il tour è stato suo fratello Giacomo. Tuttavia il 14 febbraio 2019 ha sorpreso i fan raggiungendo la sua band a Rimini. E ora il Festival di Sanremo 2021.

