Makari: le location dove è stata girata la serie tv in replica su Rai 1

Dove è stata girata (location) la fiction Makari con protagonista Claudio Gioè in onda in replica su Rai 1 dal 7 aprile 2024 con la prima stagione? “Non invidio a Dio il Paradiso perché sono ben soddisfatto di vivere in Sicilia”, scrisse Federico II di Svevia su questa terra. “Così è stato anche il paradiso per un regista, trovarsi a girare e fotografare una serie interamente ambientata nell’Isola delle Meraviglie”, le parole di Michele Soavi, regista della fiction di Rai 1.

“È stato impossibile non cedere al “mal di Sicilia” perché dopo poche settimane questi posti e questa gente ti rapiscono e ti fanno prigioniero proprio come succede al protagonista”. Per l’esattezza Màkari ci porta nella Sicilia occidentale e sullo schermo vedremo alcuni luoghi iconici del trapanese, la Tonnara di Scopello, la cittadina di Castellammare del Golfo e qualche scorcio di Macari, il borgo che dà il nome alla serie tv.

Il golfo di Makari o Macari

Abbiamo visto le location dove è stata girata la serie tv Makari, ma scopriamo meglio il golfo di Màcari (o anche Mákari). Si tratta di una ridotta insenatura naturale lungo la costa nord-occidentale della Sicilia, estesa dal lato orientale del Monte Cofano fino a Capo San Vito, nei territori dei comuni di Custonaci e San Vito Lo Capo. E’ situato nella costa settentrionale della Sicilia ed è affacciato sul Mar Tirreno. La costa è preceduta dal golfo di Bonagia e la riserva naturale orientata Monte Cofano e prosegue dopo Capo San Vito con la Riserva naturale orientata dello Zingaro e poi il Golfo di Castellammare. Dal lato di monte Cofano vi è un’antica tonnara, quella di Cofano. La baia sabbiosa è denominata Santa Margherita. Al centro vi è il borgo marinaro di Màcari, che dà il nome al golfo stesso. Frazione del comune di San Vito lo Capo, dista circa 4 chilometri dal capoluogo comunale, e conta circa 450 abitanti.