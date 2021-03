Makari: cosa è successo nella terza puntata

Cosa è successo nella seconda puntata di Makari andata in onda martedì 16 marzo 2021? La scorsa settimana abbiamo visto Saverio ambientarsi sempre di più a Màkari: la sua storia con Suleima (Ester Pantano) va molto bene, anche se lui si ha mostrato di essere un po’ geloso con alcuni colleghi della donna, mentre Piccionello (Domenico Centamore) è diventato ormai uno di famiglia. La sua passione per la scrittura, prima sopita, si sta inoltre risvegliando, facendogli dimenticare presto il suo vecchio lavoro. Saverio, però, è quasi al verde: per questo ha accettato un lavoro di guida per un tour enogastronomico della Sicilia. Accompagnato da Piccionello, è salito a bordo di un pullmino di una comitiva di presunti amici: in effetti, tutti sembrano parlare male di una persona all’interno del gruppo, Olmo (Ivano Marescotti), il capo del gruppo. Così, quando Olmo viene ucciso, Saverio non ha dubbi: qualcuno lo ha ucciso.

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella seconda puntata della serie Makari, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Come detto, la fiction va in onda oggi – lunedì 22 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi la puntata? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarle tutte (dopo la messa in onda su Rai 1) grazie alla funzione on demand.

