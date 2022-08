Mai fidarsi di una bionda: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 31 agosto 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mai fidarsi di una bionda, film del 2020 di genere thriller, diretto da David DeCoteau, con Vivica A. Fox, Anna Marie Dobbins, Jason-Shane Scott, Ciarra Carter, Tracy Nelson, Hilary Shepard. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dovendo andare a New York per lavoro, Dan affida la propria casa a Kristen, una custode conosciuta da poco. Al suo ritorno, scopre che la ragazza si è appropriata della casa grazie ad un imbroglio.

Mai fidarsi di una bionda: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mai fidarsi di una bionda, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vivica A. Fox

Anna Marie Dobbins

Jason-Shane Scott

Ciarra Carter

Tracy Nelson

Hilary Shepard

Streaming e tv

Dove vedere Mai fidarsi di una bionda in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 31 agosto 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.