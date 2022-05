Made in Sud 2022: quante puntate, durata e quando finisce lo show di Rai 2

Quante puntate sono previste per Made in Sud 2022? Lo show comico di Rai 2 torna con una nuova edizione per festeggiare i suoi primi dieci anni. In tutto sono previste otto puntate, in onda su Rai 2 in prima serata dalle 21.20 ogni lunedì dal 18 aprile 2022. L’ultima puntata è prevista per il 6 giugno, accompagnando così il pubblico fino all’inizio quasi dell’estate. Tante le novità, a cominciare dalla coppia di conduttori, formata da Lorella Boccia e Clementino. Torneranno poi alcuni dei comici più amati, ma anche nuovi volti pronti a farci divertire. Vediamo insieme la programmazione completa (attenzione, potrebbe variare).

Prima puntata: 18 aprile 2022

Seconda puntata: 25 aprile 2022

Terza puntata: 2 maggio 2022

Quarta puntata: 9 maggio 2022

Quinta puntata: 16 maggio 2022

Sesta puntata: 23 maggio 2022

Settima puntata: 30 maggio 2022

Ottava puntata: 6 giugno 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Made in Sud 2022? Ognuna delle otto puntate andrà in onda ogni lunedì dal 18 aprile alle ore 21.20 fino alle 23.50. La durata è quindi di due ore e mezza (pubblicità incluse). La formula ritmata e allegra fatta di comicità, risate, musica e divertimento, vedrà alternarsi sul palco comici confermatissimi, come gli Arteteca, Simone Schettino e i Gemelli di Guidonia, attesi ritorni come Alessandro Bolide e Pasquale Palma, e nuovi artisti da scoprire insieme. Tra le tante novità, la presenza nel cast musicale del rapper napoletano Livio Cori.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Made in Sud 2022, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì sera alle 21.20 per otto settimane a partire dal 18 aprile 2022. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre. Se non siete a casa, potete seguire lo show in diretta streaming o recuperarla in qualsiasi momento on demand tramite la app gratuita Rai Play.