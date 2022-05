Made in Sud 2022, anticipazioni (cast, conduttori e comici) della terza puntata

Stasera, lunedì 2 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Made in Sud 2022, il programma comico di Rai 2 in otto puntate. Tante le novità per questa edizione, a cominciare dalla coppia di conduttori, formata da Lorella Boccia e Clementino. Per quanto riguarda i comici, sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli si alterneranno alcuni volti storici della trasmissione, ma non mancheranno nuovi divertenti personaggi pronti a farci ridere. Ma vediamo insieme le anticipazioni nel dettaglio.

Cast

Nel dettaglio, la nuova coppia di conduttori, è come detto formata da Lorella Boccia e Clementino. La formula ritmata e allegra fatta di comicità, risate, musica e divertimento, vedrà alternarsi sul palco comici confermatissimi, come gli Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò, Francesco Cicchella e i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Il trio arricchirà le puntate con sorprendenti gag musicali. Torneranno personaggi molto amati come Alessandro Bolide e Pasquale Palma, ed entreranno in squadra nuovi comici da scoprire insieme, puntata dopo puntata. Oltre 45 gli artisti che si avvicenderanno sul palco nel corso dell’edizione. Tra le tante novità anche il ciclone romano Maurizio Battista e la presenza nel cast, per momenti musicali, del rapper napoletano Livio Cori che nel corso delle puntate duetterà con Mavi.

Streaming e diretta tv

Dove vedere la terza puntata di Made in Sud 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì sera alle 21.20 per otto settimane a partire dal 18 aprile 2022. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre. Se non siete a casa, potete seguire lo show in diretta streaming o recuperarla in qualsiasi momento on demand tramite la app gratuita Rai Play.