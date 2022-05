Made in Sud 2022, anticipazioni (cast, conduttori e comici) della quinta puntata, 16 maggio

Stasera, lunedì 16 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quinta puntata di Made in Sud 2022, il programma comico di Rai 2 in otto puntate. Tante le novità per questa edizione, a cominciare dalla coppia di conduttori, formata da Lorella Boccia e Clementino. Per quanto riguarda i comici, sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli si alterneranno alcuni volti storici della trasmissione, ma non mancheranno nuovi divertenti personaggi pronti a farci ridere. Ma vediamo insieme le anticipazioni nel dettaglio.

Cast

Nel dettaglio, la nuova coppia di conduttori, è come detto formata da Lorella Boccia e Clementino. Questa sera però la ballerina non sarà presente, perché ha contratto il Covid. Al momento non è chiaro se Clementino sarà regolarmente in trasmissione. Come ricorderete il rapper ha saltato la scorsa puntata sempre a causa del virus. A sostituirlo c’era stato Maurizio Casagrande. La formula ritmata e allegra fatta di comicità, risate, musica e divertimento, vedrà alternarsi sul palco comici confermatissimi, come gli Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò, Francesco Cicchella e i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Il trio arricchirà le puntate con sorprendenti gag musicali. Torneranno personaggi molto amati come Alessandro Bolide e Pasquale Palma, ed entreranno in squadra nuovi comici da scoprire insieme, puntata dopo puntata. Oltre 45 gli artisti che si avvicenderanno sul palco nel corso dell’edizione.

Il cast è composto da una crew di artisti provenienti da Puglia, Calabria, Lazio, Sicilia e naturalmente la Campania per una serata arricchita da momenti musicali e balletti con le coreografie firmate da Fabrizio Mainini. Le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri che ha curato e scritto anche la sigla del programma cantata da Edoardo Bennato, Franco Ricciardi, Rocco Hunt e Clementino. Tra questi Paolo Caiazzo e Uccio De Santis, quest’ultimo accompagnato da Umberto Sardella e Antonella Genga. E ancora Mino Abbacuccio con il personaggio Ciruzzo e Mariano Bruno col tormentone “Totore t’ ‘o truove“. Spazio poi al trio Caputo – Ceruti – D’Ausilio che portano in scena spaccati di vita quotidiana con divertenti sketch e il duo formato da Pasquale Palma e Gennaro Scarpato con il tormentone “Otakkiò & Otammé”. Tra le tante novità anche il ciclone romano Maurizio Battista e la presenza nel cast, per momenti musicali, del rapper napoletano Livio Cori che nel corso delle puntate duetterà con Mavi. Particolare la scenografia del programma ispirata alle città bianche del Sud e a una piazza piena di luce e di allegria. Il colore sarà dato dagli interni delle case, dalle carte da parati colorate che si scorgeranno dalle finestre e dai balconi. I muri bianchi saranno illuminati e dipinti dalle luci, a seconda delle atmosfere che saranno raccontate nei vari momenti della trasmissione.

Streaming e diretta tv

Dove vedere la quarta puntata di Made in Sud 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì sera alle 21.20 per otto settimane a partire dal 18 aprile 2022. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre. Se non siete a casa, potete seguire lo show in diretta streaming o recuperarla in qualsiasi momento on demand tramite la app gratuita Rai Play.