Made in Sud 2022, anticipazioni (cast, ospiti, conduttori e comici) della puntata di oggi, 23 maggio

Stasera, lunedì 23 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Made in Sud 2022, il programma comico di Rai 2 in otto puntate. Tante le novità per questa edizione, a cominciare dalla coppia di conduttori, formata da Lorella Boccia e Clementino. Per quanto riguarda i comici, sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli si alterneranno alcuni volti storici della trasmissione, ma non mancheranno nuovi divertenti personaggi pronti a farci ridere. Ma vediamo insieme le anticipazioni nel dettaglio.

Cast

Nuova puntata di Made in Sud, lo show comico di Rai 2 condotto da Lorella Boccia e Clementino, con la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande. In diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, stasera alle 21.20, sarà ospite della puntata Luché (alias Luca Imprudente), rapper napoletano classe 1981, tra i più seguiti e amati della scena musicale nazionale che nel 2022 ha pubblicato l’album “Dove volano le Aquile”. Interverrà poi sul palcoscenico di Made in Sud anche il cast della seguitissima serie di Rai 2 “Mare Fuori” ambientata nel carcere minorile di Nisida e di cui è in lavorazione la terza stagione.

A far divertire il pubblico ci penseranno come sempre i tantissimi comici del programma come: Paolo Caiazzo, Simone Schettino, Nello Iorio, Ciro Giustiniani, Mariano Bruno, i Gemelli di Guidonia, gli Arteteca , i Gemelli di Guidonia, gli “After 19”, Pasquale Palma con Gennaro Scarpato, Ciro Ceruti con Serena Caputo e Antonio D’Ausilio, Mino Abbacuccio, le Sex and Sud , Tommy Terrafino, Alessandro Bolide, i Radio Rocket, Matranga e Minafò con “Gianni l’attore”, il professore Enzo Fischetti dalla sua edicola e tantissimi altri. Ad esibirsi live per un momento musicale sarà poi il duo inedito formato da Livio Cori e Mavi. La sigla e le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri.

La formula ritmata e allegra fatta di comicità, risate, musica e divertimento, vedrà alternarsi sul palco comici confermatissimi, come gli Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò, Francesco Cicchella e i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Il trio arricchirà le puntate con sorprendenti gag musicali. Torneranno personaggi molto amati come Alessandro Bolide e Pasquale Palma, ed entreranno in squadra nuovi comici da scoprire insieme, puntata dopo puntata. Oltre 45 gli artisti che si avvicenderanno sul palco nel corso dell’edizione.

Il cast è composto da una crew di artisti provenienti da Puglia, Calabria, Lazio, Sicilia e naturalmente la Campania per una serata arricchita da momenti musicali e balletti con le coreografie firmate da Fabrizio Mainini. Le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri che ha curato e scritto anche la sigla del programma cantata da Edoardo Bennato, Franco Ricciardi, Rocco Hunt e Clementino. Tra questi Paolo Caiazzo e Uccio De Santis, quest’ultimo accompagnato da Umberto Sardella e Antonella Genga. E ancora Mino Abbacuccio con il personaggio Ciruzzo e Mariano Bruno col tormentone “Totore t’ ‘o truove“. Spazio poi al trio Caputo – Ceruti – D’Ausilio che portano in scena spaccati di vita quotidiana con divertenti sketch e il duo formato da Pasquale Palma e Gennaro Scarpato con il tormentone “Otakkiò & Otammé”.

Tra le tante novità anche il ciclone romano Maurizio Battista e la presenza nel cast, per momenti musicali, del rapper napoletano Livio Cori che nel corso delle puntate duetterà con Mavi. Particolare la scenografia del programma ispirata alle città bianche del Sud e a una piazza piena di luce e di allegria. Il colore sarà dato dagli interni delle case, dalle carte da parati colorate che si scorgeranno dalle finestre e dai balconi. I muri bianchi saranno illuminati e dipinti dalle luci, a seconda delle atmosfere che saranno raccontate nei vari momenti della trasmissione.

Streaming e diretta tv

Dove vedere la puntata di Made in Sud 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì sera alle 21.20 per otto settimane a partire dal 18 aprile 2022. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre. Se non siete a casa, potete seguire lo show in diretta streaming o recuperarla in qualsiasi momento on demand tramite la app gratuita Rai Play.