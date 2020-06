Made in Sud 2020, gli ospiti della seconda puntata

Torna Made in Sud in prima serata su Rai 2. Il varietà comico sarà condotto ancora una volta da Stefano De Martino, affiancato da Fatima Trotta. Il programma, giunto alla decima edizione, proporrà nuovamente al pubblico della Rai diversi appuntamenti dove la risata è assicurata, complice anche la presenza di ben quaranta comici sul palcoscenico.

Il cast, infatti, è composto da 40 artisti, più gli ospiti fissi come Biagio Izzo, Lello Arena e Sal Da Vinci, e altri ospiti che invece varieranno nel corso delle puntate. La nuova edizione di Made in Sud va in onda dall’Auditorium del CPTV di Napoli e rispetterà le misure per contenere il contagio da Coronavirus. Il programma partirà martedì 16 giugno 2020, alle ore 21:20 su Rai 2. Ma quali sono gli ospiti della seconda puntata, in onda giovedì 25 giugno?

Made in Sud 2020, gli ospiti della seconda puntata

La seconda puntata di Made in Sud fa spazio a diversi ospiti d’eccezione. Stasera vedremo partecipare Sal Da Vinci, il celebre cantante neomelodico che si esibirà con un medley delle sue opere di maggiore successo. Oltre a Sal Da Vinci, che incanterà il pubblico dall’Auditorium di Napoli, vedremo anche Enzo Avitabile esibirsi insieme al rapper Speranza con un duetto.

Del cast fisso vedremo Paolo Caiazzo, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, I Ditelo Voi, gli Arteteca, Maria Bolignano, Manu e Luca, i Sud 58, i Radio Rocket, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Nello Iorio, Simone Schettino, Matranga e Minafò, le Sex and Sud, Enzo Fischetti, Uccio De Santis, Ettore Massa, Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato, Rosaria Miele, Rosario Alagna, Tommy Terrafino. Vedremo anche ospiti fissi come Biagio Izzo, Sal Da Vinci, Lello Arena.

Ma ci saranno anche delle novità quest’anno, facce nuove ad allargare il cast del programma: Piero Salerno, Damiano Terzo, Claudio Di Giovanni, Giuseppe Accetta, i Gemelli di Guidonia, Adel Ahmed, Vincenzo De Lucia, Sara Carannante, Irene Pariota e Rosaria Frenza. Made in Sud vi aspetta con la prima puntata giovedì 25 giugno 2020 in prima serata su Rai 2.

