Made in Italy: cosa è successo nella seconda puntata, riassunto

Cosa è successo nella seconda puntata di Made in Italy in onda lo scorso mercoledì 20 gennaio 2021 su Canale 5? Nella seconda puntata della fiction che racconta la nascita della moda prêt-à-porter italiana, Irene e Monica convivono: mentre Monica fa collezione di giovani amanti, Irene si è convinta a ritornare con Luigi, che ha organizzato a casa Mastrangelo la cena di fidanzamento di fronte a tutti i parenti riuniti. La cena si terrà in una giornata complicata per Irene: infatti dovrà andare a Sumirago presso la fabbrica Missoni per ritirare alcuni capi per uno shooting. Nel frattempo Monica è incaricata da Ludovica di aiutare Eleonora, l’altra giovane redattrice di Appeal: dovranno organizzare al Parco Sempione un servizio fotografico con i bambini. La giornata dai Missoni prende una piega inaspettata: infatti Irene riesce ad entrare in sintonia con Ottavio e Rosita, che la invitano a pranzo e le rilasciano un’intervista, anche se sostituiscono i capi che erano stati scelti da Ludovica per lo shooting.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Made in Italy? In tutto su Canale 5 verranno trasmesse quattro puntate, tutte in prima serata tv alle ore 21,40 (circa). Ogni puntata avrà una durata di circa due ore. La prima puntata è andata in onda mercoledì 13 gennaio 2021; l’ultima il 3 febbraio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: 13 gennaio 2021

Seconda puntata: 20 gennaio 2021

Terza puntata: 27 gennaio 2021

Quarta puntata: 3 febbraio 2021

Streaming e tv

Dove vedere le varie puntate di Made in Italy in diretta tv e live streaming? Tutte le 4 puntate della serie tv, come detto, andranno in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il mercoledì sera in prima serata tv. Sarà possibile seguire ogni singola puntata anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset tramite pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Chi è Naomi Akano, la recluta de La Caserma Chi è Martina Albertoni, la recluta de La Caserma Chi è Antonio Gennarelli, la recluta de La Caserma