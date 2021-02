Made in Italy 2 si farà: le anticipazioni sulla seconda stagione

Per la serie tv Made in Italy è prevista una seconda (2) stagione? Tanti fan della fiction, andata in onda prima su Amazon e oggi – 3 febbraio 2021 – con l’ultima puntata su Canale 5, se lo stanno chiedendo. La risposta ufficiale al momento non c’è. Tutto tace. Secondo i pessimisti, quindi, non ci sarà alcuna seconda stagione (almeno per ora). Ma gli ottimisti la vogliono pensare diversamente anche perché i buoni ascolti potrebbero spingere Amazon e Mediaset a finanziare un secondo capitolo, magari con lo stesso cast. A proposito di attori, ecco il cast completo di Made in Italy:

Greta Ferro: Irene Mastrangelo

Margherita Buy: Rita Pasini

Fiammetta Cicogna: Monica Massimello

Sergio Albelli: Andrea Nava

Maurizio Lastrico: Filippo Cerasi

Valentina Carnelutti: Ludovica

Giuseppe Cederna: Armando Frattini

Marco Bocci: John Sassi

Andrea Bosca: Davide Frangi

Anna Ferruzzo: Giuseppina

Francesco Di Raimondo: Diego

Saul Nanni: Flavio

Gaetano Bruno: Walter Albini

Ninni Bruschetta: Pasquale

Streaming e tv

Abbiamo visto se ci sarà una seconda (2) stagione di Made in Italy, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? La puntata della serie tv, come detto, dopo essere state trasmesse su Amazon stanno andando in chiaro – gratis – su Canale 5 per quattro mercoledì sera alle ore 21,40. Sarà possibile seguire ogni singola puntata della fiction anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset tramite pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Chi è Matteo Rizzolo, la recluta de La Caserma Chi è Simone Peroni, la recluta de La Caserma Chi è Andrea Antonio Rosa, la recluta de La Caserma