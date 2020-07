Madame: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 29 luglio 2020, alle ore 21,20 su Tv8 va in onda Madame, film del 2017 diretto da Amanda Sthers. La pellicola, che si avvale di un cast internazionale, è stata la prima girata in lingua inglese dalla regista. Ma vediamo insieme trama e cast del film.

Trama

L’americano Bob Fredericks e la sua seconda moglie Anne vivono da qualche tempo in un’enorme ed elegante villa di Parigi insieme ai loro due bambini. Il matrimonio è in crisi ed entrambi i coniugi mantengono parallelamente una relazione extraconiugale. Anne, donna frivola e superficiale, occupa le sue giornate tra ricevimenti e shopping ignorando che il marito è pieno di debiti e il loro ricco tenore di vita potrebbe presto giungere al termine. Bob, per fronteggiare la situazione, cerca di vendere un quadro lasciatogli in eredità dal padre, che lui sostiene essere un autentico Caravaggio dal valore inestimabile. Una sera, poco prima di una cena a cui Anne ha invitato ospiti dell’alta società, si presenta a casa Steven, il figlio di primo letto di Bob. Questi è un ragazzo scapestrato che sogna di fare lo scrittore, non ha un buon rapporto con la matrigna e si diverte a mettere scompiglio nella routine familiare…

Madame: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Madame, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Toni Collette: Anne Fredericks

Harvey Keitel: Bob Fredericks

Rossy de Palma: Maria

Michael Smiley: David Morgan

Tom Hughes: Steven Fredericks

Violaine Gillibert: Hélène Bernard

Stanislas Merhar: Antoine Bernard

Sue Cann: Mandy

Ariane Séguillon: Josiane

Amélie Grace Zhurkin: Rose

James Foley: Sean

Brendan Patricks: Toby

Tim Fellingham: Michael

Joséphine de La Baume: Fanny

Sonia Rolland: Marinette

Ginnie Watson: Jane Millerton

Noah Labastie: Gilles

Eric Zargniotti: Fedor

Alex Vizorek: Jacques

Jay Benedict: Dottor Schurman

Salomé Partouche: Gabriella

Streaming e tv

Il film Madame va in onda oggi, 29 luglio 2020, alle ore 21,20 su Tv8. Sarà possibile seguirlo anche via streaming tramite il sito della televisione.

