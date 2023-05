Madagascar 3 – Ricercati in Europa: trama, personaggi, doppiatori e streaming

Stasera, sabato 13 maggio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Madagascar 3 – Ricercati in Europa, film d’animazione del 2012 diretto da Conrad Vernon, Eric Darnell e Tom McGrath. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mentre i pinguini e le scimmie, partiti un anno prima, sono a Monte Carlo, nella riserva del Kenya si festeggia il compleanno di Alex: gli amici gli regalano un plastico di fango di New York, facendo crescere la nostalgia per lo zoo di Central Park in cui vivevano. I protagonisti decidono quindi di raggiungere i pinguini a Monte Carlo via mare, anche in compagnia di Re Julien, Maurice e Mortino, per poter riprendere il viaggio verso gli Stati Uniti. Arrivati dopo aver nuotato a lungo nell’oceano con le canne da subacquei, si intrufolano nel Casinò di Monte Carlo dove vedono le scimmie Phil e Mason, travestite da re di Versailles, insieme ai pinguini per non farsi riconoscere come animali. Nel tentativo di raggiungerli, tuttavia, Gloria distrugge il soffitto di vetro del casinò piombando sulla folla e seminando il panico.

Dopo una rocambolesca fuga per le vie della città, vengono salvati dagli scimpanzé sull’aereo dei pinguini e partono, ma ora sono ricercati in tutta Europa. A capo di tale ricerca c’è il capitano Chantal DuBois, una malvagia donna francese e guida di una squadra di accalappiatori, anche se il suo vero scopo è quello di aggiungere ai suoi trofei di teste di animali quella del leone. A causa di un guasto all’aereo dei pinguini precipitano vicino ad una stazione ferroviaria francese, raggiunti poco dopo dalla polizia. Non potendo riparare più l’aereo, dopo tutte le cadute che ha fatto, e tentando di fuggire dalle guardie, Alex e i suoi compagni si intrufolano nel treno di un circo in partenza per Roma. Qui incontrano una tigre russa di nome Vitaly, una femmina di giaguaro chiamata Gia e un leone marino di nome Stefano. I pinguini comprano l’intero circo con gli ultimi diamanti e pietre preziose rimaste.

Madagascar 3 – Ricercati in Europa: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Madagascar 3 – Ricercati in Europa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ale: Alex/Alakay

Franz: Marty

Roberto Gammino: Melman

Chiara Colizzi: Gloria

Oreste Baldini: Re Julien

Roberto Draghetti: Maurice

Massimiliano Alto: Mortino

Luigi Ferraro: Skipper

Barbara Castracane: Capitano Chantal DuBois

Chiara Gioncardi: Gia

Fabrizio Pucci: Vitaly

Stefano Benassi: Stefano

Gerolamo Alchieri: Kowalski

Franco Mannella: Soldato

Massimo Bitossi: Mason

Elena Morara: Esmeralda

Micaela Incitti: Esperanza

Streaming e tv

Dove vedere Madagascar 3 – Ricercati in Europa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 13 maggio 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.