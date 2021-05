Madagascar 3 – Ricercati in Europa: trama, doppiatori e streaming

Questa sera, 15 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Madagascar 3, film d’animazione del 2012 diretto da Conrad Vernon, Eric Darnell e Tom McGrath. Il film è il sequel di Madagascar 2 – Via dall’isola (2008), ed in totale il terzo lungometraggio della serie Madagascar, cominciata nel 2005 con l’omonimo film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Mentre i pinguini e le scimmie, partiti dopo un anno, sono a Monte Carlo, si festeggia il compleanno di Alex nella riserva in Kenya. Gli amici gli regalano un plastico di fango di New York, facendo crescere la nostalgia per lo zoo in cui vivevano, quello di Central Park a Manhattan. Per tornare a casa nello zoo americano, decidono quindi di raggiungere i pinguini a Monte Carlo via mare, anche in compagnia di Re Julien XIII, Maurice e Mortino. Arrivati quindi a destinazione, dopo aver nuotato a lungo nell’oceano con le canne da subacquei, si intrufolano nel casinò di Montecarlo dove vedono le scimmie Phil e Mason, travestiti assieme ai pinguini da umani, con costumi da re di Versailles, per non farsi riconoscere come animali. Nel tentativo di raggiungerli però, Gloria distrugge il soffitto di vetro del casinò piombando sulla folla e seminando il panico.

Madagascar 3 – Ricercati in Europa: i doppiatori

Abbiamo visto la trama di Madagascar 3 – Ricercati in Europa, ma quali sono i doppiatori italiani? Ecco chi presta la voce ai vari personaggi:

Ale: Alex

Franz: Marty

Roberto Gammino: Melman

Chiara Colizzi: Gloria

Oreste Baldini: Re Julien

Roberto Draghetti: Maurice

Massimiliano Alto: Mortino

Luigi Ferraro: Skipper

Barbara Castracane: capitano Chantal DuBois

Chiara Gioncardi: Gia

Fabrizio Pucci: Vitaly

Stefano Benassi: Stefano

Gerolamo Alchieri: Kowalski

Franco Mannella: Soldato

Massimo Bitossi: Mason

Elena Morara: Esmeralda

Micaela Incitti: Esperanza

Streaming e tv

Dove vedere Madagascar 3 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.