Mad in Italy: le anticipazioni (cast, comici, ospiti) della seconda puntata su Rai 2, 5 febbraio

Questa sera, 5 febbraio 2023, su Rai 2 va in onda in prima serata al seconda puntata di Mad in Italy, lo show comico condotto da Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, con Stefano Palatresi che si dedicherà della colonna sonora. Protagonisti comici provenienti da tutta Italia, per sei puntate di assoluto divertimento. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio di stasera.

Anticipazioni e cast

Tantissimi gli artisti che si avvicenderanno sul palcoscenico per portare allegria nelle case. Alcino sono volti già conosciuti come Vincenzo Albano, Mago Paris, Pablo e Pedro, Arteteca, Ciro Giustiniani, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Quartetto Cera e Laura Magni. Altri sono talenti emergenti, tutti da scoprire come Luce Pellicani, Omar Pirovano, Max Galligani, Max Samaritani e Marco Turano. Immancabile la presenza di Stefano Palatresi, alla guida dell’orchestra che con i suoi brani dal vivo è parte integrante dello show. Uno show, attuale, attento ai cambiamenti e alle mille sfumature dei tempi, dei trend e delle mode che cambiano di continuo.

