Ma cosa ci dice il cervello: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 2 agosto 2022, va in onda Ma cosa ci dice il cervello, un film del 2019 diretto da Riccardo Milani. Si tratta di una commedia italiana con protagonista Paola Cortellesi. Di seguito vediamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Ma cosa ci dice il cervello racconta di Giovanna, madre separata che lavora presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Ma l’apparenza inganna, perché mentre al pubblico appare una donna remissiva, in segreto è un’agente operativo della Sicurezza Nazionale. Data la sua seconda attività, Giovanna deve mantenere un profilo basso e, nonostante sia molto brava nel suo lavoro, nella vita personale è un disastro. Sua figlia Martina è in fase preadolescenziale e non va d’accordo con la madre. Ma Giovanna deve anche gestire la sua, di madre, in crisi ormonale di mezza età. Nel mezzo vi è la caccia ad un terrorista internazionale.

Ma cosa ci dice il cervello: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo al cast. Come già anticipato, ad interpretare la protagonista Giovanna è Paola Cortellesi. Vediamo attori e personaggi del cast:

Paola Cortellesi: Giovanna Salvatori

Stefano Fresi: Roberto Desideri

Tomas Arana: Eden Bauen

Teco Celio: Gerard Colasante

Remo Girone: Comandante D’Alessandro

Vinicio Marchioni: Marco

Lucia Mascino: Francesca

Claudia Pandolfi: Tamara

Giampaolo Morelli: Enrico

Carla Signoris: Agata

Chiara Luzzi: Martina

Ricky Memphis: Dario Carocci

Paola Minaccioni: Anita Ruggiero

Alessandro Roja: Claudio, il manager

Emanuele Armani: Edoardo Grazioli

Paolo Antonini: Carrara

Marco Pancrazi: Iacobelli

Streaming e TV

Dove vedere Ma cosa ci dice il cervello in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, martedì 2 agosto 2022, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.