Ma cosa ci dice il cervello: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 17 novembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Ma cosa ci dice il cervello, film del 2019 diretto da Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Stefano Fresi. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giovanna Salvatori, una madre separata da Enrico, un ufficiale pilota dell’Aeronautica Militare, impiegata al Ministero dell’economia e delle finanze, cerca di gestire alla meno peggio le traversie della vita quotidiana, reagendo con remissività e rassegnazione ai cafoni che intralciano strada, rubano parcheggio e non rispettano le minime regole di educazione civica. In realtà Giovanna è un’agente operativo della Sicurezza nazionale, e il suo modo di affrontare il mondo è dato dalla necessità di mantenere un “basso profilo” per rendersi invisibile e irrintracciabile. Nonostante la donna sia molto brava nel suo lavoro, questo la porta a deludere la figlia preadolescente Martina, con la quale ha un rapporto poco intenso, e la madre Agata, in preda alla crisi ormonale della mezza età, che non omette mai di denigrarla per la vita dimessa che conduce. Nel bel mezzo della caccia a un terrorista internazionale, l’esperto di esplosivi Eden Bauen, Giovanna viene contattata dalla sua migliore amica del liceo, la stravagante Tamara, che la invita a una rimpatriata con altri tre ex-compagni con i quali hanno perso i contatti da molti anni: Francesca, Marco e Roberto, per il quale Giovanna aveva una cotta…

Ma cosa ci dice il cervello: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ma cosa ci dice il cervello, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paola Cortellesi: Giovanna Salvatori

Stefano Fresi: Roberto Desideri

Tomas Arana: Eden Bauen

Teco Celio: Gerard Colasante

Remo Girone: Comandante D’Alessandro

Vinicio Marchioni: Marco

Lucia Mascino: Francesca

Ricky Memphis: Dario Carocci

Paola Minaccioni: Anita Ruggiero

Alessandro Roja: Claudio, il manager

Giampaolo Morelli: Enrico

Claudia Pandolfi: Tamara

Emanuele Armani: Edoardo Grazioli

Carla Signoris: Agata

Chiara Luzzi: Martina

Paolo Antonini: Carrara

Marco Pancrazi: Iacobelli

Streaming e tv

Dove vedere Ma cosa ci dice il cervello in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 17 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (in chiaro, gratis). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

