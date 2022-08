Ma che bella sorpresa: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

Questa sera, domenica 21 agosto 2022, va in onda Ma che bella sorpresa su Canale 5. Diretto da Alessandro Genovesi, il film è una commedia che si ispira a sua volta da una pellicola brasiliana che ha ottenuto un ricco incasso al botteghino. Uscito nel 2015, il film dura 91 minuti. Ecco di cosa parla.

Trama

Andiamo prima con la trama. Ma che bella sorpresa racconta di Guido, un eterno romantico che nella vita è un professore milanese spostato di cattedra a Napoli. Anna, la sua fidanzata, lo molla per un uomo più giovane. Guido non ha più nulla a cui aggrapparsi, nonostante gli sia rimasto il supporto dei genitori e del suo ex studente. Un giorno nell’appartamento di fianco al suo arriva una nuova inquilina. Il suo nome è Silvia e Guido se ne innamora subito. La ragazza però è vedova da poco e, nonostante ricambi i sentimenti, preferisce tenerseli per sé e andarci cauta. Guido, però, con il tempo capisce che Silvia in realtà non è reale.

Ma che bella sorpresa: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo invece al cast che è guidato da Claudio Bisio. L’attore di Zelig interpreta Guido. Ecco l’elenco dei personaggi e i rispettivi attori:

Claudio Bisio: Guido

Frank Matano: Paolo

Valentina Lodovini: Giada

Renato Pozzetto: Giovanni

Ornella Vanoni: Carla

Chiara Baschetti: Silvia Pedrini

Galatea Ranzi: Psichiatra

Franco Pinelli: Osvaldo

Anna Ammirati: Anna

Gisella Szaniszlo: Lorena

Streaming e TV

Dove vedere Ma che bella sorpresa in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, domenica 21 agosto 2022, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.