M3gan: trama, cast e streaming del film horror in onda su Sky Cinema

Questa sera, 14 agosto 2023, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 va in onda M3gan, pellicola horror in prima visione. Un thriller sull’intelligenza artificiale prodotto da Jason Blum e James Wan, e diretto da Gerard Johnstone. M3gan è una bambola progettata per essere una perfetta compagnia per i bambini e garantire la loro sicurezza ai genitori. Vediamo insieme la trama, il cast e tutte le informazioni.

Trama

M3gan è un prodigio di intelligenza artificiale, una bambola molto realistica, programmata per essere un’affidabile compagnia per i bambini e una sicurezza per i genitori. Progettata da Gemma, brillante sviluppatrice di una compagnia di giocattoli, M3gan può ascoltare, guardare e imparare oltre che trasformarsi da amica a insegnante, da compagna di gioco a protettrice, per i bambini a cui si lega. Quando Gemma improvvisamente deve prendersi cura della nipote di 8 anni divenuta orfana, Cady, capisce di essere insicura e impreparata nel ruolo di genitrice. Ritrovatasi sotto un’intensa pressione a lavoro, Gemma stabilisce di affidare Cady al prototipo di M3gan a sua disposizione, nella speranza di risolvere il problema: la sua scelta avrà conseguenze inimmaginabili. Con il passare del tempo M3gan e Cady sviluppano un legame indissolubile e Gemma matura il terrore che la sua invenzione stia apprendendo con una velocità impressionante, al punto tale da arrivare a percepire minacce per Cady che non esistono.

M3gan: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Prodotto da JASON BLUM p.g.a. e JAMES WAN p.g.a., M3GAN è stato diretto dal pluripremiato regista GERARD JOHNSTONE (Housebound), con la sceneggiatura di AKELA COOPER (Malignant, The Nun 2) basata su una storia di AKELA COOPER e JAMES WAN. I produttori esecutivi sono ALLISON WILLIAMS, MARK KATCHUR, RYAN TUREK, MICHAEL CLEAR, JUDSON SCOTT, ADAM HENDRICKS e GREG GILREATH. M3GAN vede la partecipazione di RONNY CHIENG (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli – Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) nei panni di David, il capo della società per cui lavora Gemma e che svilupperà M3GAN; BRIAN JORDAN ALVAREZ (Will & Grace) per il ruolo di Cole e JEN VAN EPPS (Cowboy Bebop) nelle vesti di Tess, i colleghi di Gemma che la aiuteranno allo sviluppo di M3GAN; STEPHANE GARNEAU-MONTEN (Straight Forward) come Kurt, l’asservito assistente di David; e LORI DUNGEY (Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello – The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) per il personaggio dell’indisponente vicina di Gemma, Celia. Gli artisti coinvolti nella produzione di M3GAN sono il direttore della fotografia SIMON RABY (Macchine Mortali – Mortal Engines), la scenografa KIM SINCLAIR (vincitrice del Premio Oscar® per Avatar), il montatore JEFF MCEVOY (Nerve), la costumista DANIEL CRUDEN (già nella troupe di Avatar 2 – Avatar: The Way of Water) e il compositore ANTHONY WILLIS (Una Donna Promettente – Promising Young Woman).

Streaming e tv

Dove vedere M3gan in diretta tv e in streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 14 agosto 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.