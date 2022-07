L’uomo della pioggia: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, sabato 16 luglio 2022, va in onda L’uomo della pioggia su La7. Si tratta di un film uscito nel 1997 e diretto da Francis Ford Coppola. La trama è tratta dall’omonimo romanzo di John Grisham che in lingua originale si intitola The Rainmaker. Di seguito scopriamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama de L’uomo della pioggia. Il protagonista è un avvocato in erba, Rudy Baylor, che capisce sin da subito che la società non premia i giusti, ma solo i potenti. Per questo accetta ugualmente cause di ogni tipo pur di portare a casa la grana. Spesso si tratta di casi impossibili, ma quando viene assunto dallo studio di Bruiser Stone, incontra un praticante, un tale Deck, che diventerà il suo mentore e lo guiderà in quella che sarà la causa più grande della sua carriera.

L’uomo della pioggia: il cast del film

Ora che abbiamo scoperto la trama, passiamo invece ai membri del cast de L’uomo della pioggia. Il film è guidato da Matt Damon che interpreta Rudy Baylor. Di seguito ecco personaggi e attori che fanno parte del cast:

Matt Damon: Rudy Baylor

Danny DeVito: Deck Shifflet

Claire Danes: Kelly Riker

Jon Voight: Leo F. Drummond

Mary Kay Place: Dot Black

Danny Glover: Tyrone Kipler

Teresa Wright: Colleen ‘Miss Birdie’ Birdsong

Virginia Madsen: Jackie Lemancyzk

Mickey Rourke: Bruiser Stone

Red West: Buddy Blake

Johnny Whitworth: Donny Ray Blake

Andrew Shue: Cliff Riker

Roy Scheider: Wilfred Keeley

Dean Stockwell: Harvey Hale

Adrian Roberts: Butch

Sonny Shroyer: Delbert Birdsong

Streaming e TV

Dove vedere L’uomo della pioggia in diretta TV e in streaming? La miniserie, come già detto, va in onda sabato 16 luglio 2022 in prima serata su La7 a partire dalle ore 21:15. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente alla piattaforma di LA7 che trovate qui.