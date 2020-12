L’uomo del labirinto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 16 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Sky Cinema 1 va in onda L’uomo del labirinto, film del 2019 diretto da Donato Carrisi e tratto dal suo omonimo libro. Il ruolo principale del film è interpretato da Toni Servillo. Nel cast anche Dustin Hoffman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Samantha Andretti, una giovane adolescente, viene rapita una mattina mentre sta andando a scuola. L’investigatore privato Genko, specialista nell’attività di recupero crediti, viene incaricato dai genitori di Samantha di ritrovarla, pur avvertendoli della difficile impresa e facendosi pagare in anticipo. Passano 15 anni. Samantha è ricoverata in ospedale sotto stretta sorveglianza e, con l’aiuto del dottor Green, deve cercare di recuperare i suoi ricordi e arrivare all’identità del mostro che l’ha tenuta segregata per tutto quel tempo. Genko nel frattempo, ormai in fin di vita a causa di un’infezione al cuore e desideroso di riscattarsi per quella indagine che poteva forse essere fatta meglio, dopo aver sentito la chiamata anonima che rivelava la presenza di Samantha in un bosco, rintraccia l’uomo, il quale gli rivela che nel bosco, a breve distanza, aveva visto un uomo col volto di coniglio…

L’uomo del labirinto: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’uomo del labirinto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Toni Servillo: Bruno Genko

Dustin Hoffman: Dottor Green

Valentina Bellè: Samantha Andretti

Vinicio Marchioni: Simon Berish

Luis Gnecco: Mordecai Lumann

Sergio Grossini: Robin Basso/Peter Lai

Riccardo Cicogna: Paul Macinsky

Caterina Shulha: Linda

Orlando Cinque: Bauer

Stefano Rossi Giordani: Ragazzo Cicatrice

Streaming e tv

Dove vedere L’uomo del labirinto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 16 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo.

