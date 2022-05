Lunetta Savino è Felicia Impastato: chi è l’attrice, la carriera e la vita privata

Lunetta Savino deve la propria popolarità a Un medico in famiglia, amatissima fiction di Rai 1 dove ha interpretato per anni Cettina Gargiulo. Lunetta, classe 1957, è nata a Bari e, dopo aver conseguito la laurea al Dams di Bologna e aver ottenuto il diploma presso la scuola di teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna, ha debuttato al cinema nel 1982 con Grog, di Francesco Laudadio. A seguire l’abbiamo vista sul grande schermo in film come Jude Box, Mi manda Picone, Chi mi aiuta?, Terra di mezzo, Matrimoni, Cucciolo, Liberate i pesci!, Se fossi in te, Amore con la S maiuscola, Sono stato negro pure io, Saturno contro, Mine vaganti, Tutto tutto niente niente, Amici come prima e i più recenti Croce e delizia e Rosa.

In tv, Lunetta è diventata famosa grazie a Un medico in famiglia, ma ha recitato anche in altre serie televisive: anzi, prima della fiction della Rai, ha recitato in Aeroporto internazionale e Mi manda Lubrano. Poi è arrivato un ruolo ne Il bello delle donne, in Raccontami. E ancora ha recitato ne Il figlio della luna, Due mamme di troppo, L’amore non basta (quasi mai), Il candidato – Zucca presidente, Pietro Mennea – La freccia del Sud, Fuoriclasse, È arrivata la felicità e poi è stata la volta di Felicia Impastato. Recentemente ha preso parte ad un’altra fiction di successo di Rai 1, Studio Battaglia.

Vita privata

Della sua vita privata, sappiamo che Lunetta è stata sposata con Franco Tavassi, dal quale ha poi divorziato nel 1994: dal loro matrimonio è nato Antonio. In più, Lunetta ha partecipato ad alcune iniziative politiche del centrosinistra. Chi vuole seguire l’attrice su Instagram può trovarla qui.