Chi è Luna Tota, l’alunna de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Luna ha 15 anni ed è di Roma. Frequenta l’istituto aeronautico di Roma perché aspira a diventare pilota delle frecce tricolore. Ha già volato due volte: una come pilota e un’altra come copilota. Ha la macchina e ha anche fatto un incidente. Si reputa la principessa di casa e ogni tanto infatti mette una coroncina in testa quando le sue amiche vanno a trovarla. Pensa di essere una bella ragazza. con un viso determinato, un fisico perfetto per gli scatti fotografici. Adora essere al centro dell’attenzione e in discoteca si fa sempre riconoscere. Le ragazze sono molto invidiose. Luna parteciperà a Il Collegio 7 e quindi dovrà confrontarsi con altre ragazze e ragazzi.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Luna Tota de Il Collegio 7, ma dove vedere le varie puntate del reality in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.