L’ultima parola: lo speciale sulle elezioni europee con Enrico Mentana in onda su La7. Anticipazioni e ospiti

Sono ormai imminenti le elezioni europee 2024. Si voterà l’8 e 9 giugno in Italia per eleggere i nostri rappresentanti all’Europarlamento. Un test importante per tutti i partiti. Per questo La7 si prepara a seguire live minuto per minuto questa tornata elettorale. Il direttore del Tg La7 Enrico Mentana conduce in prima serata due speciali dal titolo L’ultima parola, giovedì 6 e venerdì 7 giugno, dalle ore 21.15, con protagonisti tutti i leader dei partiti in corsa per le europee.

Questi due speciali saranno un antipasto della lunghissima maratona Mentana che seguirà in diretta lo spoglio delle elezioni. Ricordiamo che si vota l’8 giugno dalle 15 alle 23, e il 9 sarà possibile recarsi ai seggi dalle 7 fino alle 23. Si vota anche per le regionali in Piemonte e in molti comuni. Per le europee lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. La Maratona Mentana partirà domenica 9 giugno alle 22.30 e durerà fino alle 20.00 di lunedì 10 giugno.

Lo speciale L’ultima parola con Mentana come detto andrà in onda su La7 dalle 21.15 il 6 e 7 giugno. Ospiti della prima puntata: Matteo Renzi, Carlo Calenda, Michele Santoro, Cateno De Luca e Stefano Bandecchi.