L’ultima ossessione del dottor Beck: trama, cast e streaming del film su Rai 2

L’ultima ossessione del dottor Beck è il film in onda questa sera, sabato 12 agosto 2023, alle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di un thriller del 2021 diretto da Jeff Hare, con Eric Roberts e Grace Patterson. Il film è il sequel di Ossessione senza fine. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film vede protagonista il dottor Albert Beck (Eric Roberts), un cardiochirurgo di mezza età, rinchiuso in un ospedale psichiatrico dopo aver perseguitato ossessivamente una sua giovane paziente e aver ucciso il suo fidanzato per gelosia. Qualche anno dopo, Beck riesce a scappare dall’ospedale e si nasconde in una casa che pensa essere disabitata. Ma quando inaspettatamente, i proprietari, una vedova e sua figlia diciottenne, tornano, il dottore si chiude in soffitta per non essere scoperto. Da lì, giorno dopo giorno, inizia a spiare le due donne sviluppando un’attrazione morbosa nei confronti della figlia…

L’ultima ossessione del dottor Beck: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Eric Roberts, Grace Patterson, Carrie Schroeder, Brandon Tyler Moore, Adrian Eppley, Michael Rubino, Eliza Roberts, Seth Michaels, Charles Christopher, Doug Bertolini, Bruce Peoples.

Streaming e tv

Ma dove vedere L’ultima ossessione del dottor Beck? Il film viene trasmesso in prima serata e in prima visione su Rai 2, stasera sabato 12 agosto 2023, dalle 21.20. Rai 2 è disponibile al tasto 2 del digitale terrestre. Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.