L’ultima notte di Amore: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema Uno

L’ultima notte di Amore è il film in onda questa sera, lunedì 18 settembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola del 2023 scritta e diretta da Andrea Di Stefano. Protagonisti sono Pierfrancesco Favino e Linda Caridi. Di seguito la trama e il cast.

Trama

Il film in prima visione su Sky racconta la storia di un tenente della polizia, Franco Amore (Pierfrancesco Favino), che proprio la sera prima del suo pensionamento si ritrova a indagare su un omicidio. Franco vive a Milano, è innamorato di sua moglie Viviana e per 35 anni ha servito lo Stato con orgoglio e giustizia. Non ha mai sparato a un uomo, ha sempre creduto nell’onestà e l’ha perseguita con integrità. Lui stesso si è sempre autodefinito una persona onesta o che comunque ha sempre ambito di seguire la strada della correttezza, come afferma nel suo discorso di pensionamento.

Fino a quel momento il suo pensiero era rivolto al giorno dopo, a quando avrebbe dovuto salutare tutti con un bel discorso di addio. Ma quella notte, l’ultima di servizio, metterà in discussione tutto. Il suo amico Dino, nonché suo partner da diversi anni, rimane ucciso in una rapina di diamanti. È così che l’ultima notte di Amore si rivelerà essere la più lunga di tutte. Una notte che mette in serio pericolo la sua vita e tutto ciò che conta e ha sempre contato per lui: il lavoro a servizio dello Stato, la moglie Viviana e l’amicizia con Dino. Mentre gli eventi si aggrovigliano in un intricato nodo, l’alba in quel di Milano sembra non arrivare mai.

L’ultima notte di Amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film L’ultima notte di Amore? Protagonisti sono Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Martin Francisco Montero Baez, Francesco Di Leva, Fifi Wang, Matilde Vigna, Katia Mironova, Carlo Gallo, Fabrizio Rocchi, Chandra Perkins, Mauro Negri, Pang Bo, Camilla Semino Favro. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Pierfrancesco Favino: Franco Amore

Linda Caridi: Viviana

Antonio Gerardi: Cosimo Forcella

Francesco Di Leva: Dino Ruggeri

Emiliano Brioschi: Fulvio

Matilde Vigna: Nureyev

Camilla Semino Favro: Daria Criscito

Martin Francisco Montero Baez: Ernesto

Carlo Gallo: Tito Russo

Mauro Negri: medico legale

Fabrizio Rocchi: Lupo

Katia Mironova: Rodica

Chandra Vivian Perkins: Sharon

Noemi Bertoldi: Anna

Streaming e tv

Dove vedere L’ultima notte di Amore in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 settembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.