Chi è Luigi Strangis, il cantante finalista di Amici 2022

Uno dei finalisti di Amici 2022 è Luigi Strangis (cantante). Ma conosciamolo meglio. Luigi è un 20enne di Lamezia Terme, con madre calabrese e padre napoletano. Appassionato di musica fin da piccolo, ha frequentato il liceo Musicale Tommaso Campanella e ha studiato chitarra e teoria musicale. Luigi non ha mai invece preso lezioni di canto: per questo motivo sulla sua voce, come hanno detto i vocal coach, si può lavorare grazie all’innata musicalità. Ha pubblicato uno dei suoi inediti più famosi nel 2019, dal titolo ‘Only You’. Nel 2021 Luigi è riuscito ad entrare nella scuola di ‘Amici di Maria De Filippi’. Ai provini si è presentato con la chitarra elettrica e un inedito e ha colpito principalmente Rudy Zerbi, che ha deciso di seguirlo fino alla fine, fino a quando non gli ha dato la maglia per accedere al Serale. Nella scuola il cantante ha pubblicato due singoli, ‘Vivo’ e ‘Muro’, quest’ultimo presentato a novembre del 2021. Poi, Enrico Nigiotti gli ha regalato il brano ‘Tondo’, scritto da lui, già un successo in radio. Nella scuola si è avvicinato alla ballerina Carola Puddu, salvo poi chiarire che si tratta solo di amicizia. Anche se non ha pubblicato molte foto e non è sempre attivo, Luigi Strangis ha comunque un profilo Instagram.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Luigi Strangis, il finalista di Amici 2022, ma dove vedere la finale in diretta tv e live streaming? L’ultimo atto del talent andrà in onda stasera, domenica 15 maggio 2022, alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.