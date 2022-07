Lui è peggio di me: trama, cast e streaming del film

Stasera, 30 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Lui è peggio di me, film italiano del 1985 diretto da Enrico Oldoini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Luciano e Leonardo sono due amici, eccentrici proprietari di un garage di auto d’epoca. Il loro ménage quotidiano e la loro amicizia vengono messi in discussione quando una delle loro automobili, l’amata Rolls-Royce di Leonardo, viene affittata per il matrimonio di una bellissima ragazza di Dovera Giovanna, figlia del commendator Marco Franzoni. Leonardo porta personalmente l’auto a casa di Giovanna. Fra la ragazza e Leonardo scatta il classico colpo di fulmine e le nozze programmate vanno a monte. Luciano però non prende bene la cosa: teme che quella relazione gli faccia perdere un socio e un amico. Inizia così un intenso lavoro di sabotaggio: prima manda a monte una cena romantica tra i due, poi dà informazioni diffamatorie a Giovanna sul conto di Leonardo, infine mette in guardia Leonardo sui problemi del matrimonio, fino quasi a far dividere i due innamorati. Leonardo, però, va da Giovanna e riesce a convincerla a sposarlo e ad andare a vivere a casa di lui. Per fare questo, Leonardo deve mandare via il convivente Luciano, proprio come temeva quest’ultimo fin dall’inizio.

Lui è peggio di me: il cast

Abbiamo visto la trama di Lui è peggio di me, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Renato Pozzetto: Luciano

Adriano Celentano: Leonardo

Kelly Van der Velden: Giovanna

Daniel Stephen: Roy

Sergio Renda: Marco Franzoni

Lamotte Eugene Atkins: l’autista

Enzo De Toma: l’anziano

Floriano Omoboni: lo sposo di Giovanna

Pongo: Roberto, il medico

Liliana Bocchi: moglie di Roberto

Susanna Messaggio: la ragazza all’autonoleggio

Raffaele Di Sipio: lo zio ricco della ragazza

Streaming e tv

Dove vedere Lui è peggio di me in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 luglio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.