Lui è peggio di me stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera – 4 marzo – Lui è peggio di me non va in onda su Rai 3? Lo show con Giorgio Panariello e Marco Giallini in questa settimana va in pausa. Qual è il motivo? Semplicemente è stato deciso di posticipare alla prossima settimana l’ultima puntata del programma vista la concomitanza con il Festival di Sanremo 2021. Insomma, una mossa strategica per non perdere ascolti e non fare concorrenza a Rai 1. La prossima nonché ultima puntata è quindi prevista per l’11 marzo. Di seguito la programmazione completa di Lui è peggio di me (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 11 febbraio 2021

Seconda puntata: giovedì 18 febbraio 2021

Terza puntata: giovedì 25 febbraio 2021

Quarta puntata: giovedì 11 marzo 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Lui è peggio di me non va in onda stasera, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dall’11 febbraio 2021 alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

