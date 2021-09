Lui è peggio di me: anticipazioni e ospiti della seconda puntata su Rai 3

Lui è peggio di me: anticipazioni e ospiti della seconda puntata | 30 settembre 2021 Rai 3

Lui è peggio di me è lo show di prima serata di Rai 3 condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello in onda questa sera, 30 settembre 2021, con la seconda puntata. Come sempre ci saranno grandi ospiti del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi in maniera inedita e divertente. Appuntamento per cinque settimane il giovedì alle ore 21.20 su Rai 3. Ma vediamo insieme gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata di oggi di Lui è peggio di me.

Anticipazioni e ospiti

Torna lo show di Rai 3 condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Due grandi professionisti e un’amicizia nata per caso, due artisti apparentemente molto diversi, che condivideranno nuovamente il palco in un clima da vero e proprio “sit show”: monologhi, interviste, canzoni e gag, come sempre con il coinvolgimento di amici e colleghi, provenienti dal mondo dello spettacolo e non solo, e la partecipazione fissa di Max Angioni e Anna Ferzetti.

Anche in queste nuove puntate su Rai 3, la musica e l’intrattenimento avranno un ruolo di primo piano. Ma vediamo insieme gli ospiti della seconda puntata di oggi, 30 settembre 2021: Raf, Andrea Delogu, Ema Stokholma, Malika Ayane, Marlene Kuntz, Maurizio Mannoni, Giuseppe Infantino e Frankie Hi-Nrg.

Lui è peggio di me: quante puntate

Abbiamo visto gli ospiti e le anticipazioni, ma quante puntate sono previste per la nuova stagione di Lui è peggio di me? Ve lo diciamo subito: si tratta di cinque puntate, in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 3 dalle 21.20. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe cambiare):

Prima puntata, giovedì 23 settembre

Seconda puntata: giovedì 30 settembre

Terza puntata: giovedì 7 ottobre

Quarta puntata: giovedì 14 ottobre

Quinta puntata: giovedì 21 ottobre

Streaming e tv

Dove vedere Lui è peggio di me in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda questa sera, giovedì 30 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.