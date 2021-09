Chi è Ludovica Sauer, la moglie di Alessandro Cattelan

Ludovica Sauer è la moglie di Alessandro Cattelan, il conduttore di Da Grande, il nuovo show di Rai 1 in due puntate in onda da domenica 19 settembre 2021. Si tratta di una modella svizzera del 1981, madre di due ragazzi. Molto riservata, è appassionata di motociclismo, calcio e Formula 1. Ma chi è Ludovica Sauer, qual è la sua carriera e la vita privata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Carriera e vita privata

Capelli castani, occhi nocciola e un viso molto fine, è una modella svizzera dal fascino invidiabile. Con Alessandro Cattelan si sono conosciuti nel 2008, durante una partita di calcio, e da quel momento hanno fatto coppia fissa. La sua attività come modella è legata soprattutto ad eventi sportivi. Ludovica Sauer è infatti stata ragazza immagine nella Moto GP e nella Formula 1, ma è anche stata una delle miss chiamate a premiare i vincitori al Giro d’Italia.

Nel 2012 nasce la loro prima figlia, Nina, e due anni dopo Ludovica e Alessandro decidono di sugellare la loro unione con le nozze. I due non amano molto le luci della ribalta o il clamore mediatico. Anche in occasione del loro matrimonio infatti hanno organizzato una cerimonia molto raccolta, con solo amici e parenti stretti. Due anni dopo le nozze, nel 2016, è arrivata la secondogenita di Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer, Olivia.

La moglie di Alessandro Cattelan è molto attiva sui social ed è infatti nota anche come influencer. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 180mila persone, ama condividere foto e immagini con i propri figli e con suo marito. In un’intervista, Alessandro Cattelan ha raccontato come si sono conosciuti: “Nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato. Io non sono il vitellone che approccia le donne con un Ciao, come mai sei qui sola?. Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare”. Anche Ludovica Sauer, come il marito, è una gran tifosa dell’Inter.