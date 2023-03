Chi era Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi

Chi era Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi? Il grande attore pugliese era molto legato alla moglie, scomparsa pochi giorni fa a 85 anni e dopo una lunga malattia: era infatti affetta da Alzheimer. Da 60 anni Lucia era la compagna di vita di Lino Banfi. L’attore è ospite oggi di Domenica In, insieme alla figlia Rosanna. “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”, è stata proprio lei con un post sui social a dare l’annuncio della morte della madre.

Lucia Lagrasta, questo il nome da nubile, in Zagaria, nasce nel 1938. È morta a febbraio 2023, a 85 anni. Per Lino Banfi si tratta di un grave lutto. Pochi giorni dopo l’attore ha perso un suo caro amico, Maurizio Costanzo. “Stanno morendo quasi tutti e Maurizio con la sua galanteria che lo distingueva avrà fatto passare prima mia moglie. Ora staranno insieme”, aveva detto Banfi.

Di lei non si hanno molte informazioni perché era una donna molto riservata. Dopo 10 anni di fidanzamento il 1° marzo del 1962 si sposa con Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria dalla quale ha avuto due figli, Walter e Rosanna. Quest’ultima, anche lei attrice, ha recitato molto spesso a fianco del padre, sia nel cinema sia in televisione.

Dal 1962 sono inseparabili. “Sessant’anni insieme, tutta la vita. Mi ha incoraggiato agli inizi, mi ha sostenuto”, ha ricordato Lino. I due si erano conosciuti a Canosa di Puglia nel 1952. Lei aveva 13 anni e faceva la parrucchiera. Lui ne aveva 15 e sognava di fare l’attore. Lui partì per inseguire i suoi sogni ma non smise mai di scrivere alla sua Lucia. Si sposarono dopo 10 anni di fidanzamento.

Si sono sposati dopo la classica fuitina, escamotage dell’epoca per liberarsi da vincoli e imposizioni in famiglia. Lucia Zagaria non sarebbe mai stata gelosa, nemmeno di Edwige Fenech, cui cui Banfi ha recitato a lungo. Lucia è stata la colonna portante dell’attore, soprattutto all’inizio, quando le cose non andavano bene e Lino voleva smettere di inseguire il suo sogno.

Malattia

Lucia Zagaria da tempo era malata di Alzheimer. Lino Banfi gli è stato sempre vicino, anche quando ha iniziato a dimenticare le cose. “Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei”, ha raccontato l’attore. Lucia mi chiede come farò quando non riuscirà più a riconoscermi – raccontava tra le lacrime Lino Banfi – E io le dico che allora ci presenteremo di nuovo”. Lucia Zagaria, pur nella sofferenza, ha dimostrato grande forza, e la famiglia le è sempre stata accanto non nascondendo il dolore.

Addolorato per la malattia dell’amata moglie, Lino Banfi aveva scritto anche una lettera a Papa Francesco come da lui stesso raccontato al Corriere: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”. E il Papa gli aveva risposto che “non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.