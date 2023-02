Sono giorni molto difficili per Lino Banfi, che in poco tempo ha perso prima l’amata moglie e poi un caro amico come Maurizio Costanzo. L’attore nella giornata di ieri ha preso parte alla camera ardente del grande giornalista allestita in Campidoglio. Poi si è fermato con i giornalisti e ha cercato di sdrammatizzare: “Voglio continuare a fare il comico sennò piangiamo tutti”.

“Stanno morendo quasi tutti e Maurizio con la sua galanteria che lo distingueva avrà fatto passare prima mia moglie. Ora staranno insieme”, ha detto Banfi. “In questi giorni gira un video che avevamo fatto io e Maurizio – ha aggiunto l’attore – Intorno agli anni ’90 facevamo i vecchietti. Lui mi diceva, scherzando, ‘A Li tu morirai prima di me perché hai due anni in più di me’. ‘E chi l’ha detto?’, gli rispondevo. Ma come è strano il destino. In questi giorni è morta anche mia moglie”, ha aggiunto.

“Maurizio con la sua galanteria avrà detto a Lucia dopo di te e ha fatto passare prima mia moglie”. Lino Banfi saluta così #MaurizioCostanzo. pic.twitter.com/KOBqfNdJf0 — Simona Berterame (@BerterameSimona) February 25, 2023