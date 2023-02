Qualche settimana fa l’abbiamo vista ospite a C’è posta per te. Luciana Littizzetto è da diversi anni una grande amica di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. È stata lei a rivelare durante La Bomba, il programma che conduce su Radio Deejay insieme a Vic, la sofferenza della conduttrice, evidentemente preoccupata per le condizioni di salute del marito, scomparso venerdì a 84 anni.

“Sono molto dispiaciuta per Maria”, ha detto la comica raccontando dell’ultima volta in cui ha incontrato l’amica. Le due si erano viste solo qualche settimana fa, e Littizzetto ha ammesso di averla trovata particolarmente provata, dimagrita e affranta. La famiglia di Costanzo ha mantenuto il massimo riserbo sul ricovero in clinica, e anche se gli amici più intimi erano a conoscenza di qualche acciacco, nessuno avrebbe immaginato una fine tanto repentina.

Per questo Luciana è rimasta sorpresa nel vedere De Filippi così provata, tanto da arrivare a pensare a un peggioramento delle condizioni di salute del marito. Costanzo era ricoverato da qualche settimana alla clinica Paideia di Roma per un intervento di rimozione dei polipi al colon. L’operazione era andata bene. Secondo quanto trapelato, il decorso post-intervento ha fatto emergere i primi problemi: le difese immunitarie del giornalista si erano abbassate, facendo insorgere varie infezioni, compresa una renale. Erano poi sopraggiunti problemi respiratori, fino a degenerare in una broncopolmonite che lo ha portato al decesso di venerdì.

Maria De Filippi andava a trovare il marito in clinica mattina e sera, prima di cominciare a lavorare e una volta finita la giornata. Neanche lei poteva immaginare un rapido aggravarsi della situazione. Anche se – col senno di poi – alcuni telespettatori hanno ricollegato alcuni malumori della conduttrice durante Uomini & Donne proprio alla difficile situazione familiare che stava vivendo.